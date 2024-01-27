Підозра у нападі на Ізраїль: низка країн припинила фінансування агентства ООН у Газі

З 1949 року агентство надає допомогу палестинським біженцям у галузі освіти та охорони здоров’я

Звинувачення на адресу співробітників Агентства ООН пролунали з боку Ізраїлю

Низка країн призупинили фінансування агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) після звинувачень у причетності його співробітників до атаки ХАМАС на Ізраїль. Про це пише Reuters.

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Серед країн, які припинили фінансування – Сполучені Штати, Велика Британія, Австралія, Канада, Італія, Нідерланди і Фінляндія.

З 1949 року агентство надає допомогу палестинським біженцям у галузі освіти та охорони здоров’я у Секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, в Йорданії, Сирії та Лівані. Зокрема, підтримує приблизно дві третини населення Сектору Гази, відігравши ключову роль у гуманітарній допомозі під час поточної війни.

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Звинувачення на адресу співробітників Агентства ООН пролунали з боку Ізраїлю. Там встановили, що 12 співробітників агентства нібито брали участь у нападі на Ізраїль. Генеральний комісар UNRWA Філіп Лаззаріні наголосив, що підозрювані співробітники «понесуть відповідальність», якщо їхню провину доведуть, і звільнив їх.

Після звинувачень Ізраїлю про призупинення фінансування агентства оголосили Сполучені Штати – основний донор UNRWA, а також Австралія та Канада. Пізніше до них долучились Італія, Фінляндія, Нідерланди та Британія.

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац привітав рішення країн про призупинення фінансування Агентства.

Водночас міністр Палестинської автономії з цивільних справ Хусейн аль Шейх заявив, що рішення деяких країн про призупинення фінансування UNRWA «несе великі політичні та гуманітарні ризики для надання допомоги». Пресслужба ХАМАС закликала ООН і міжнародні організації «не піддаватися погрозам і шантажу з боку Ізраїлю».

Нагадаємо, Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) розпочало розслідування щодо кількох своїх співробітників, підозрюваних у причетності до нападу ХАМАСу на Ізраїль.