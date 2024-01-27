Головна Світ Політика
search button user button menu button

Підозра у нападі на Ізраїль: низка країн припинила фінансування агентства ООН у Газі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Підозра у нападі на Ізраїль: низка країн припинила фінансування агентства ООН у Газі
З 1949 року агентство надає допомогу палестинським біженцям у галузі освіти та охорони здоров’я
фото: Reuters

Звинувачення на адресу співробітників Агентства ООН пролунали з боку Ізраїлю

Низка країн призупинили фінансування агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) після звинувачень у причетності його співробітників до атаки ХАМАС на Ізраїль. Про це пише Reuters.

Серед країн, які припинили фінансування – Сполучені Штати, Велика Британія, Австралія, Канада, Італія, Нідерланди і Фінляндія.

З 1949 року агентство надає допомогу палестинським біженцям у галузі освіти та охорони здоров’я у Секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, в Йорданії, Сирії та Лівані. Зокрема, підтримує приблизно дві третини населення Сектору Гази, відігравши ключову роль у гуманітарній допомозі під час поточної війни.

Звинувачення на адресу співробітників Агентства ООН пролунали з боку Ізраїлю. Там встановили, що 12 співробітників агентства нібито брали участь у нападі на Ізраїль. Генеральний комісар UNRWA Філіп Лаззаріні наголосив, що підозрювані співробітники «понесуть відповідальність», якщо їхню провину доведуть, і звільнив їх.

Після звинувачень Ізраїлю про призупинення фінансування агентства оголосили Сполучені Штати – основний донор UNRWA, а також Австралія та Канада. Пізніше до них долучились Італія, Фінляндія, Нідерланди та Британія.

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац привітав рішення країн про призупинення фінансування Агентства.

Водночас міністр Палестинської автономії з цивільних справ Хусейн аль Шейх заявив, що рішення деяких країн про призупинення фінансування UNRWA «несе великі політичні та гуманітарні ризики для надання допомоги». Пресслужба ХАМАС закликала ООН і міжнародні організації «не піддаватися погрозам і шантажу з боку Ізраїлю».

Нагадаємо, Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) розпочало розслідування щодо кількох своїх співробітників, підозрюваних у причетності до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Читайте також: ХАМАС назвав свої умови припинення вогню
Теги: ХАМАС фінансування Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська економіка, попри всі складнощі, продовжує триматися
Чи є робота? Скільки в Україні відкрито вакансій
24 сiчня, 13:52
Уряд планує збільшити кількість студентів, які навчатимуться коштом держави, грантів та кредитів
Україна готує масштабну реформу вищої освіти
5 сiчня, 17:34
Ізраїль знищив «військову базу» ХАМАС на півночі Гази
Ізраїль знищив «військову базу» ХАМАС на півночі Гази
7 сiчня, 02:20
Державний борг США перескочив ще одну рекордну позначку
Держборг США сягнув нової історичної позначки
5 сiчня, 10:33
Франція має в своєму розпорядженні 56 атомних реакторів
Франція планує побудувати 14 нових ядерних реакторів
7 сiчня, 22:48
Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США на користь Трампа
Зняття головного конкурента Трампа з виборів у США, хакерська атака на Monobank: головне за ніч
22 сiчня, 06:55
Умєров та Дедондер обговорили останні події на фронті
Бельгія планує виділити Україні понад €600 млн військової допомоги – Умєров
22 сiчня, 18:52
Росіяни, які воюють в Україні, можуть легко позбутись свого житла
Росія готує нове покарання для своїх вояків, які відмовляються вмирати за Путіна
23 сiчня, 15:31
Угруповання ХАМАС вимагає припинити облогу Гази
ХАМАС назвав свої умови припинення вогню
26 сiчня, 01:20

Політика

Німецька «подруга Путіна» захотіла переговорів з Росією
Німецька «подруга Путіна» захотіла переговорів з Росією
Підозра у нападі на Ізраїль: низка країн припинила фінансування агентства ООН у Газі
Підозра у нападі на Ізраїль: низка країн припинила фінансування агентства ООН у Газі
США просуватимуть формулу миру на міжнародному рівні – Кірбі
США просуватимуть формулу миру на міжнародному рівні – Кірбі
Байден готовий закрити кордон із Мексикою
Байден готовий закрити кордон із Мексикою
Чи можуть США лишити Україну без військової допомоги? Банкова відповіла
Чи можуть США лишити Україну без військової допомоги? Банкова відповіла
Сенатори США домовилися щодо угоди, яка має розблокувати допомогу Україні
Сенатори США домовилися щодо угоди, яка має розблокувати допомогу Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Українець добровільно вступив до російської армії, воював проти ЗСУ та потрапив у полон
48K
Коли мобілізація стане успішною
36K
Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі
9469
Чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилося 27 років
6767
Співробітники ООН можуть бути причетними до нападу ХАМАСу на Ізраїль
6723
Садовий розповів, коли разом із п’ятьма синами піде воювати

Новини

День затвердження Державного прапора України. Які свята відзначаємо 28 січня
Сьогодні, 00:05
Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
Вчора, 15:20
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
Вчора, 15:06
Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:24
У Німеччині чоловік захопив заручників, у США розгорівся конфлікт: головне за ніч
Вчора, 07:01
Невеликий мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua