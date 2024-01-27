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Співробітники ООН можуть бути причетними до нападу ХАМАСу на Ізраїль

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Співробітники ООН можуть бути причетними до нападу ХАМАСу на Ізраїль
Працівників агентства ООН у справах палестинських біженців підозрюють у причетності до нападу на Ізраїль
фото з відкритих джерел

Із підозрюваними працівниками розірвано контракти, розпочато розслідування

Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) розпочало розслідування щодо кількох своїх співробітників, підозрюваних у причетності до нападу ХАМАСу на Ізраїль. Про це пише Reuters.

«Ізраїльська влада надала інформацію про ймовірну причетність кількох співробітників агенції до жахливих нападів на Ізраїль 7 жовтня», – заявив Філіп Лаццаріні, генеральний комісар UNRWA.

Щоб захистити здатність агентства доставляти гуманітарну допомогу, Лаццаріні ухвалив рішення негайно розірвати контракти з цими співробітниками та розпочати розслідування.

Лаццаріні не розкрив ні кількість співробітників, ймовірно причетних до нападів, ні характер їх передбачуваної участі. Водночас він сказав, що будь-хто, хто був причетний до терористичних актів буде притягнутий до відповідальності.

Речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що в участі у нападі 7 жовтня звинувачують 12 співробітників UNRWA.

Стефан Дюжаррік, прес-секретар Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, у соціальній мережі заявив, що Гутерріш проінформований про «надзвичайно серйозні звинувачення» проти співробітників UNRWA , і що він «нажаханий цією новиною та попросив Лаццаріні негайно розслідувати цю справу».

Сполучені Штати, найбільший спонсор UNRWA , оголосили, що на час розслідування тимчасово призупиняють подальше фінансування агентства.

Нагадаємо, якщо Міжнародний суд ООН схвалить рішення про припинення вогню у секторі Гази і його підтримає Ізраїль, ХАМАС теж дотримається перемир’я.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль та ХАМАС прагнуть перемир'я, але на різних умовах. Зокрема, Ізраїль прагне вести переговори поетапно, а ХАМАС домагається «пакетної угоди», яка передбачає постійне припинення вогню до звільнення заручників.

До слова, високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Теги: ХАМАС ООН Антоніу Гутерріш розслідування Ізраїль

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