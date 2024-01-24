Чи є робота? Скільки в Україні відкрито вакансій

Україна за тиждень: ситуація в економіці та фінансових ринках

Економічна ситуація

За інформацією Держцентру зайнятості щодо попиту та пропозиції на зареєстрованому ринку праці кількість відкритих вакансій у 2023 році скоротилася на 16,9% (до 329,4 тис.) порівняно із 2022 роком. Водночас чисельність зареєстрованих безробітних знижувалася більш високими темпами через активні міграційні процеси – на 44,3% (до 483,2 тис. осіб). В результаті співвідношення зареєстрованих безробітних до вакансій, відкритих у ДЦЗ, станом на 01.01.2024 становило в середньому 3 особи на 1 вакансію, що майже утричі менше, ніж на 01.01.2023.

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Станом на 1 січня 2024 року послуги ДСЗ отримували 96 тис. зареєстрованих безробітних. За статтю у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 24,1 тис. осіб (або 25%), жінки – 72,0 тис. осіб (або 75%). За віковими групами 23% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 30% – у віці від 35 до 44 років; 30% – у віці від 45 до 55 років; 17% – понад 55 років. За освітою 42% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 36% – професійно-технічну, 22% – загальну середню освіту.

Загальна кількість вакансій, зареєстрованих в ДСЗ, станом на 1 січня 2024 року становила 40 тис. одиниць. За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (21%), в оптовій та роздрібній торгівлі (15%), на транспорті та пошті (10%), у сфері освіти (9%), у сфері охорони здоров'я та наданні соціальної допомоги (8%).

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Сприяння зайнятості громадян надає державна програма грантової підтримки «Власна справа», за якою у 2023 році було надано грантів 10 тисячам українців на суму 2,4 млрд грн. За результатами останньої у 2023 році хвилі розгляду заявок на отримання грантів було прийнято рішення про задоволення 359 заявок на суму 86,5 млн гривень. Серед отримувачів мікрогрантів останньої хвилі 57% жінок і 43% чоловіків. 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (40 осіб), Вінницької області (32 особи), Київської області (31 особа) та міста Києва (31 особа). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Бюджетна сфера

Постановою Уряду від 23 січня 2024 року «Деякі питання фінансування матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил, інших військових формувань» було затверджено порядок спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом яких є 10% частини військового ПДФО, та передання бюджетних призначень у сумі 9,6 млрд грн від Міністерства фінансів до відповідних головних розпорядників бюджетних коштів (Міноборони, МВС, ГУР Міноборони, СБУ та СЗР) для подальшого їх спрямування підпорядкованим військовим частинам військових формувань на матеріально-технічне забезпечення. Відповідне рішення має на меті покращення рівня забезпеченості потреб військових частин, насамперед, озброєнням, технікою та боєприпасами.

Валютний ринок

Обсяг інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти минулого тижня скоротився до 531 млн доларів США (порівняно із 674 млн доларів США позаминулого тижня). Загальний обсяг чистого продажу іноземної валюти з резервів за 3 тижні 2024 року становив майже 2 млрд грн. При цьому, обмінний курс гривні до долара США на МВРУ зміцнився з початку року на 1,2%.

Фінансовий сектор

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 254 пільгових кредити на загальну суму 1,6 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 131 кредит на 0,56 млрд гривень. За час дії воєнного стану в Україні видано 44 929 доступних кредитів на загальну суму 181,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 33 534 кредити на 92,2 млрд грн), з яких 12,92 млрд грн – на інвестиційні цілі; 8,81 млрд грн – як антикризові кредити; 3,73 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 36,34 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 58,16 млрд грн – на антивоєнні цілі.

За допомогою інструменту державних гарантій на портфельній основі у 2023 році підприємці отримали 13,7 тис. кредитів на 44,7 млрд гривень. Станом на 1 січня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговували 18,9 тис. кредитів на суму близько 67 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 31,4 млрд гривень або близько 71 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень). За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговувалися у сферах сільського господарства – 6,9 тис. кредитів на загальну суму понад 35 млрд грн, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту транспортних засобів – 7,0 тис. кредитів на 15,3 млрд грн та переробної промисловості – 2,4 тис. кредитів на 11,1 млрд грн.