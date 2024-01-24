Головна Думки вголос Богдан Данилишин
search button user button menu button
Богдан Данилишин Професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

Чи є робота? Скільки в Україні відкрито вакансій

glavcom.ua
Українська економіка, попри всі складнощі, продовжує триматися
фото з відкритих джерел

Україна за тиждень: ситуація в економіці та фінансових ринках

Економічна ситуація

За інформацією Держцентру зайнятості щодо попиту та пропозиції на зареєстрованому ринку праці кількість відкритих вакансій у 2023 році скоротилася на 16,9% (до 329,4 тис.) порівняно із 2022 роком. Водночас чисельність зареєстрованих безробітних знижувалася більш високими темпами через активні міграційні процеси – на 44,3% (до 483,2 тис. осіб). В результаті співвідношення зареєстрованих безробітних до вакансій, відкритих у ДЦЗ, станом на 01.01.2024 становило в середньому 3 особи на 1 вакансію, що майже утричі менше, ніж на 01.01.2023.

Станом на 1 січня 2024 року послуги ДСЗ отримували 96 тис. зареєстрованих безробітних. За статтю у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 24,1 тис. осіб (або 25%), жінки – 72,0 тис. осіб (або 75%). За віковими групами 23% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 30% – у віці від 35 до 44 років; 30% – у віці від 45 до 55 років; 17% – понад 55 років. За освітою 42% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 36% – професійно-технічну, 22% – загальну середню освіту.

Загальна кількість вакансій, зареєстрованих в ДСЗ, станом на 1 січня 2024 року становила 40 тис. одиниць. За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (21%), в оптовій та роздрібній торгівлі (15%), на транспорті та пошті (10%), у сфері освіти (9%), у сфері охорони здоров'я та наданні соціальної допомоги (8%).

Сприяння зайнятості громадян надає державна програма грантової підтримки «Власна справа», за якою у 2023 році було надано грантів 10 тисячам українців на суму 2,4 млрд грн. За результатами останньої у 2023 році хвилі розгляду заявок на отримання грантів було прийнято рішення про задоволення 359 заявок на суму 86,5 млн гривень. Серед отримувачів мікрогрантів останньої хвилі 57% жінок і 43% чоловіків. 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (40 осіб), Вінницької області (32 особи), Київської області (31 особа) та міста Києва (31 особа). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Бюджетна сфера

Постановою Уряду від 23 січня 2024 року «Деякі питання фінансування матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил, інших військових формувань» було затверджено порядок спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом яких є 10% частини військового ПДФО, та передання бюджетних призначень у сумі 9,6 млрд грн від Міністерства фінансів до відповідних головних розпорядників бюджетних коштів (Міноборони, МВС, ГУР Міноборони, СБУ та СЗР) для подальшого їх спрямування підпорядкованим військовим частинам військових формувань на матеріально-технічне забезпечення. Відповідне рішення має на меті покращення рівня забезпеченості потреб військових частин, насамперед, озброєнням, технікою та боєприпасами.

Валютний ринок

Обсяг інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти минулого тижня скоротився до 531 млн доларів США (порівняно із 674 млн доларів США позаминулого тижня). Загальний обсяг чистого продажу іноземної валюти з резервів за 3 тижні 2024 року становив майже 2 млрд грн. При цьому, обмінний курс гривні до долара США на МВРУ зміцнився з початку року на 1,2%.

Фінансовий сектор

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 254 пільгових кредити на загальну суму 1,6 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 131 кредит на 0,56 млрд гривень. За час дії воєнного стану в Україні видано 44 929 доступних кредитів на загальну суму 181,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 33 534 кредити на 92,2 млрд грн), з яких 12,92 млрд грн – на інвестиційні цілі; 8,81 млрд грн – як антикризові кредити; 3,73 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 36,34 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 58,16 млрд грн – на антивоєнні цілі.

За допомогою інструменту державних гарантій на портфельній основі у 2023 році підприємці отримали 13,7 тис. кредитів на 44,7 млрд гривень. Станом на 1 січня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговували 18,9 тис. кредитів на суму близько 67 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 31,4 млрд гривень або близько 71 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень). За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговувалися у сферах сільського господарства – 6,9 тис. кредитів на загальну суму понад 35 млрд грн, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту транспортних засобів – 7,0 тис. кредитів на 15,3 млрд грн та переробної промисловості – 2,4 тис. кредитів на 11,1 млрд грн.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: кредит фінансування економіка гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вальтер Бйот за гроші передав секретну інформацію та документи співробітнику посольства РФ в Італії
Італійський суд пом'якшив покарання офіцеру ВМС, який шпигував для Росії
19 сiчня, 21:03
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден провів зустріч з лідерами Конгресу щодо підтримки України
18 сiчня, 04:45
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Єврокомісія готова піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні
12 сiчня, 02:35
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
7 сiчня, 11:00
Зараз світовий тренд – на підвищення ролі держави в економіці
Заробляти гроші стане важче? Тренди світової економіки
6 сiчня, 14:00
WP: Білий дім й Конгрес мусять дійти компромісу задля допомоги Україні на тлі нових атак РФ
WP: Білий дім й Конгрес мусять дійти компромісу задля допомоги Україні на тлі нових атак РФ
2 сiчня, 06:58
Із 1 січня 2024 року зростає кількість підприємців, яким потрібно встановити POS-термінали
Підвищення мінімалки і нові правила для бізнесу. Що зміниться із січня
1 сiчня, 07:00
Економічна активність пожвавилась, утім прірва з 2021 роком залишається разючою
Економічні підсумки 2023 року. Усе краще, ніж ми очікували! авторська стаття
27 грудня, 2023, 10:00
Російська економіка потроху йде на дно
Чи працюють санкції? Погані новини для економіки РФ
26 грудня, 2023, 17:01

Богдан Данилишин

Чи є робота? Скільки в Україні відкрито вакансій
Чи є робота? Скільки в Україні відкрито вакансій
Український бізнес позитивно налаштований на цей рік. Чому?
Український бізнес позитивно налаштований на цей рік. Чому?
У якому стані економіка України на початку 2024 року
У якому стані економіка України на початку 2024 року
Заробляти гроші стане важче? Тренди світової економіки
Заробляти гроші стане важче? Тренди світової економіки
Де взяти гроші? Чи є в України «план Б»
Де взяти гроші? Чи є в України «план Б»
Міжнародна фінансова допомога: першочергове питання для вирішення
Міжнародна фінансова допомога: першочергове питання для вирішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«Неокомсомольці у рясах». Мережа збурена «вітанням» Епіфанія патріарху Філарету
30K
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
29K
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
23K
Падіння Іл-76 у Білгороді: ексрадник армії США прокоментував заяви росіян
18K
Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву
13K
Білий дім повідомив, коли Росія може почати новий наступ

Новини

Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Вчора, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Вчора, 00:16

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua