Росія готує нове покарання для своїх вояків, які відмовляються вмирати за Путіна

Росіяни, які воюють в Україні, можуть легко позбутись свого житла

Для окупантів використовують новий метод залякування, аби вони виконували накази у армії

Російська влада почне вилучати майно у відправлених на війну окупантів за невиконання наказу та дезертирство. Таке покарання передбачено у поправках до Кримінального кодексу, які підтримав уряд. Про це розповіло джерело, знайоме із змістом законопроєкту. З його слів, найближчим часом документ буде внесено на розгляд російської Держдуми, пишуть росЗМІ.

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Перелік підстав щодо конфіскації майна буде доповнено злочинами, які містяться у примітці до статті 280.4 Кримінального кодексу. У ньому перераховані види діяльності, спрямованої проти безпеки Російської Федерації.

До списку, крім невиконання наказів та дезертирства, увійдуть: незаконний перетин кордону, розголошення держтаємниці, держзрада та шпигунство.

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Також антидержавними вважаються робота з «небажаними організаціями» та допомога іноземним державам у кримінальному переслідуванні російських чиновників чи військових, конфіденційне співробітництво з іноземною державою чи міжнародною організацією тощо.

Новації, зокрема, стосуються того, що суди при винесенні вироків за цими складами зможуть використовувати конфіскацію як додаткове покарання.

Перераховані вище злочини будуть вписані в пункт «в» статті про конфіскацію майна. Вона передбачає, що гроші, цінності та інше майно, які «використовуються або призначені для фінансування» перелічених злочинів, можуть бути скеровані на користь держави. Формулювання дозволяє судам вилучати будь-яке майно на власний розсуд.

При цьому у спеціальній ухвалі Верховного суду від 2018 року зазначається, що у терористичних та екстремістських справах майно, що вилучається, має бути знаряддям, обладнанням або іншим засобом скоєння злочину. Але суди можуть не спиратися на цю ухвалу при винесенні рішень.

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Також депутати посилять покарання у вигляді позбавлення звань. На даний момент суд країни-агресора може забрати військове чи почесне звання або держнагороду за тяжкі чи особливо тяжкі злочини. Новими приводами позбавляти громадян офіційних титулів стануть військові «фейки» (ст. 207.3), публічні заклики до екстремістських дій (ст. 280), заклики до сепаратизму (ст. 280.1), дискредитація армії (ст. 280.3); ст.280.4), заклики запровадити санкції (ст. 284.2), допомогу іноземним державам у кримінальному переслідуванні російських чиновників чи військових (ст. 284.3) та реабілітація нацизму (ст. 354.1).

Нагадаємо, окупанти минулої доби провели 39 бойових зіткнень та здійснили 836 артобстрілів. Упродовж минулої доби на Таврійському напрямку Сили оборони знищили 416 окупантів та 110 одиниць військової техніки.