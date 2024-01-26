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ХАМАС назвав свої умови припинення вогню

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ХАМАС назвав свої умови припинення вогню
Угруповання ХАМАС вимагає припинити облогу Гази
фото з відкритих джерел

ХАМАС дотримається перемир’я, за умови, що так само вчинить Ізраїль

Якщо Міжнародний суд ООН схвалить рішення про припинення вогню у секторі Гази і його підтримає Ізраїль, ХАМАС теж дотримається перемир’я. Про це пише Xinhua із посиланням на заяву ХАМАСу.

«Якщо суд ухвалить рішення про припинення вогню, рух ХАМАС дотримається перемир’я, за умови, що так само вчинить Ізраїль», – заявило угруповання ХАМАС.

Окрім цього бойовики пообіцяли звільнити утримуваних ізраїльських в’язнів, якщо Ізраїль звільнить палестинських бранців.

При цьому в ХАМАСі також вимагають від Ізраїлю «припинити облогу Гази, що триває уже 18 років, й пропустити необхідну для відбудови допомогу».

Зазначається, що Міжнародний суд ООН у Гаазі 26 січня оголосить рішення про запобіжні заходи щодо позову Південно-Африканської Республіки проти Ізраїлю у справі про ймовірний геноцид у Секторі Гази.

Суд також ухвалить рішення про вимогу ПАР щодо негайного судового втручання для припинення ізраїльської військової операції у Газі.

Нагадаємо, Ізраїль та ХАМАС прагнуть перемир'я, але на різних умовах. Зокрема, Ізраїль прагне вести переговори поетапно, а ХАМАС домагається «пакетної угоди», яка передбачає постійне припинення вогню до звільнення заручників.

Раніше стало відомо, що Ізраїль запропонував ХАМАСу перемир'я для звільнення заручників. Зазначається, що Ізраїль передав пропозицію ХАМАСу через посередників з Катару та Єгипту щодо припинення бойових дій до двох місяців в рамках комплексної угоди, що також включатиме звільнення всіх утримуваних.

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Теги: ХАМАС Ізраїль

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