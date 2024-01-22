Бельгія планує виділити Україні понад €600 млн військової допомоги – Умєров

Умєров та Дедондер обговорили останні події на фронті

За словами Умєрова, Бельгія погодилася підтримувати модернізацію ЗСУ

Бельгія цьогоріч році виділить 611 млн євро військової допомоги Україні. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після телефонної розмови з бельгійською колегою Людівін Дедондер.

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Глави оборонних відомств обговорили останні події на фронті та перспективи оборонного співробітництва між країнами.

«Високо ціную непохитну підтримку Бельгією України. Цього року Бельгія надасть 611 млн євро військової допомоги і має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію наших збройних сил», – зауважив міністр.

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Умєров також подякував за участь Бельгії в коаліції з посилення військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки пілотів.

Нагадаємо, Умєров заявив, що українські Сили оборони відчувають дефіцит артилерійських снарядів. Окупанти на окремих ділянках фронту випускають в 5-10 разів більше снарядів.

До слова, Євросоюз розпочав реалізацію пропозиції Єврокомісії щодо використання доходів від заморожених російських активів на користь України, заявив віце-прем'єр та міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем. За його словами, наразі ведуться технічні роботи з цієї ініціативи.