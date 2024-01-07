Ізраїль знищив «військову базу» ХАМАС на півночі Гази

Знадобилося три місяці, щоб завдати ХАМАСу значної поразки на півночі Гази

Ізраїльська армія ліквідувала «військову структури» ХАМАСу в північній частині Сектора Гази. Про це заявив прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

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За його словами, знадобилося три місяці, щоб завдати ХАМАСу значної поразки на півночі Гази, не дозволивши батальйонам терористичного угруповання здійснювати масштабні атаки.

«Ми завершили ліквідацію військової бази ХАМАСу в північній частині Сектора Гази, і ми продовжимо поглиблювати досягнення, зміцнювати бар'єр і оборонні споруди на кордоні», – заявив він.

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Хагарі попередив, що, хоча ХАМАС зазнав поразки в північній частині Сектора Гази, із цих районів усе ще можливі спорадичні ракетні обстріли Ізраїлю.

Наразі ЦАХАЛ зосереджений на ліквідації ХАМАСу в центральній і південній частинах Гази.

Раніше повідомлялося, що ХАМАС оголосив про заморожування переговорів про припинення вогню з Ізраїлем. Це сталося після загибелі заступника голови угруповання Салеха аль-Арурі під час атаки в Лівані, за яку відповідає Ізраїль.

Нагадаємо, заступник ватажка ХАМАСу Салех аль-Арурі загинув унаслідок вибуху в передмісті ліванської столиці Бейрута.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знайшла тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАСу на півночі Сектора Гази.