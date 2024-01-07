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Ізраїль знищив «військову базу» ХАМАС на півночі Гази

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль знищив «військову базу» ХАМАС на півночі Гази
фото з відкритих джерел

Знадобилося три місяці, щоб завдати ХАМАСу значної поразки на півночі Гази

Ізраїльська армія ліквідувала «військову структури» ХАМАСу в північній частині Сектора Гази. Про це заявив прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

За його словами, знадобилося три місяці, щоб завдати ХАМАСу значної поразки на півночі Гази, не дозволивши батальйонам терористичного угруповання здійснювати масштабні атаки.

«Ми завершили ліквідацію військової бази ХАМАСу в північній частині Сектора Гази, і ми продовжимо поглиблювати досягнення, зміцнювати бар'єр і оборонні споруди на кордоні», – заявив він.

Хагарі попередив, що, хоча ХАМАС зазнав поразки в північній частині Сектора Гази, із цих районів усе ще можливі спорадичні ракетні обстріли Ізраїлю.

Наразі ЦАХАЛ зосереджений на ліквідації ХАМАСу в центральній і південній частинах Гази.

Раніше повідомлялося, що ХАМАС оголосив про заморожування переговорів про припинення вогню з Ізраїлем. Це сталося після загибелі заступника голови угруповання Салеха аль-Арурі під час атаки в Лівані, за яку відповідає Ізраїль.

Нагадаємо, заступник ватажка ХАМАСу Салех аль-Арурі загинув унаслідок вибуху в передмісті ліванської столиці Бейрута. 

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знайшла тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАСу на півночі Сектора Гази. 

Теги: Ізраїль армія ХАМАС

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