Підрив ракети був у повітрі. Стало відомо цинічну особливість удару РФ по Харкову

Всього ворог застосував три балістичні ракети «Іскандер» для атаки по місту

Під ударом опинилось цивільне підприємство, а також житлові спальні квартали

Підрив російської ракети над Харковом стався в повітрі з метою якомога більшого ураження цивільних об’єктів. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає «Главком».

Всього ворог застосував три балістичні ракети «Іскандер» для атаки по місту. Під ударом опинилось цивільне підприємство, а також житлові спальні квартали.

Підрив російської ракети над Харковом стався в повітрі з метою якомога більшого ураження цивільних об’єктів, - Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/DKcOSiej0o — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 18, 2025

Внаслідок обстрілу також пошкоджено понад 50 багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок.

Нагадаємо, російські терористи сьогодні зранку вдарили по густонаселеному району Харкова.

По місту було завдано удару балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі – постраждали більше 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних обійсть.

До міських лікарень госпіталізовано 13 людей, них двоє дітей. Чотири людини у важкому стані. Також відомо про одного загиблого.