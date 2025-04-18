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Підрив ракети був у повітрі. Стало відомо цинічну особливість удару РФ по Харкову

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Підрив ракети був у повітрі. Стало відомо цинічну особливість удару РФ по Харкову
Всього ворог застосував три балістичні ракети «Іскандер» для атаки по місту
фото: Суспільне. Харків

Під ударом опинилось цивільне підприємство, а також житлові спальні квартали

Підрив російської ракети над Харковом стався в повітрі з метою якомога більшого ураження цивільних об’єктів. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає «Главком».

Всього ворог застосував три балістичні ракети «Іскандер» для атаки по місту. Під ударом опинилось цивільне підприємство, а також житлові спальні квартали.

Внаслідок обстрілу також пошкоджено понад 50 багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок.

Нагадаємо, російські терористи сьогодні зранку вдарили по густонаселеному району Харкова.

По місту було завдано удару балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі – постраждали більше 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних обійсть. 

До міських лікарень госпіталізовано 13 людей, них двоє дітей. Чотири людини у важкому стані. Також відомо про одного загиблого.

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Теги: Харків російська ракета ракетна атака

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