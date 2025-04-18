Підрив ракети був у повітрі. Стало відомо цинічну особливість удару РФ по Харкову
Під ударом опинилось цивільне підприємство, а також житлові спальні квартали
Підрив російської ракети над Харковом стався в повітрі з метою якомога більшого ураження цивільних об’єктів. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає «Главком».
Всього ворог застосував три балістичні ракети «Іскандер» для атаки по місту. Під ударом опинилось цивільне підприємство, а також житлові спальні квартали.
Підрив російської ракети над Харковом стався в повітрі з метою якомога більшого ураження цивільних об’єктів, - Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/DKcOSiej0o— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 18, 2025
Внаслідок обстрілу також пошкоджено понад 50 багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок.
Нагадаємо, російські терористи сьогодні зранку вдарили по густонаселеному району Харкова.
Наслідки удару по Харкову 😡 pic.twitter.com/7iqeITXfgH— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 18, 2025
По місту було завдано удару балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі – постраждали більше 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних обійсть.
«Дуже сильні руйнування, касетні заряди розірвалися в повітрі», - Терехов про ранкову атаку на Харків pic.twitter.com/EfQSM67ec0— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 18, 2025
До міських лікарень госпіталізовано 13 людей, них двоє дітей. Чотири людини у важкому стані. Також відомо про одного загиблого.
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