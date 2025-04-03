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Росіяни вдарили по Харкову «шахедами» (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни вдарили по Харкову «шахедами» (оновлено)
Дрони атакують Харків
фото з відкритих джерел

Росіяни вже шостий вечір поспіль обстрілюють Харків

Увечері 3 квітня російські терористи завдали удару шахедами по Харкову. Як інформує Главком, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, є попередня інформація про два удари по місту ударними дронами «шахед». Зокрема, по Новобаварському району.

«Харків вкотре за останні дні під атакою бойових ворожих БпЛА. Будьте обережні!», – повідомив Терехов.

Згодом він зазначив, що на місці одного з влучань ворожого БпЛА пожежа.

Оновлено 22:27

Ігор Терехов повідомив про влучання по двоповерховому будинку. На місці велика пожежа. За попередніми даними, відомо про постраждалих.

Також за його словами, є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. За попередньою інформацією є постраждалі, зокрема, діти.

Нагадаємо, що ввечері 2 квітня російські війська завдали ударів по місту Харків. Росіяни били по місту БпЛА «Гєрань-2». Ворог розпочав атаку із застосуванням групи БпЛА «Гєрань-2» з 21:45 2 квітня та завдав близько 14 ударів по Київському району міста.

Обійшлося без травмованих.

«Влучання були здебільшого по промисловій зоні. Також зафіксовані два влучання біля приватної житлової забудови – там пошкоджено фасади будинків, вибиті шибки та вікна. Ще є влучання по відкритій місцевості і біля одного зі складів в центральній частині міста», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що через російську атаку в селі Черкаська Лозова, що на Харківщині спалахнула пожежа внаслідок обстрілу ворожим безпілотником.

Нагадаємо, у ніч на 2 квітня росіяни масовано обстріляли Харків ударними дронами. Зафіксовано від 13 до 15 влучань в Холодногірському районі міста. Більшість влучань у промисловій зоні.

Є інформація про вісім травмованих осіб: це чотири жінки від 40 до 51 року, чоловік 53 років, дівчинка 16 років, немовля дев'яти місяців та хлопчик семи років. Всі вони отримали гостру реакцію на стрес.

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Теги: Харків пожежа Ігор Терехов ворог росіяни

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