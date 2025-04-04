Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака РФ на українські міста: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
Головні новини ночі проти 4 квітня
фото: Reuters

Російські дрони атакували Харків, Запоріжжя, Дніпро та Київщину

Увечері 3 квітня та вночі 4 квітня росіяни обстріляли міста України, водночас гучно було і в Росії, Трамп зробив декілька заяв ппро Україну, посланець Путіна прокоментував зустріч з американськими посадовцями.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 4 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Харків

Російські терористи вчергове масовано обстріляли Харків. Внаслідок ворожих влучань є загиблі та поранені. Ввечері 3 квітня російські дрони атакували Новобаварський район Харкова, одне влучання також було у Холодногірському районі.

Окупанти вдарили по щільній житловій забудові. Тіла трьох осіб дістали з-під завалів, пошуково-рятувальна операція триває. Відомо про 34 травмованих. Вони отримали поранення тіла, перелами, забиття, порізи.

Дніпро

Російська армія в ніч на 4 квітня завдала удару дронами по місту Дніпро. Через російський обстріл відомо про трьох постраждалих у Дніпрі. 66-річну жінку госпіталізували, вона перебуває у стані середньої тяжкості.

Всім інших постраждалим від атаки надана медична допомога. Вони будуть лікуватись амбулаторно. Також відомо, що внаслідок ворожої атаки виникли пожежі. В одному з районів загорівся будинок, є пошкодження адмінбудівель.

Київщина

У ніч проти 4 квітня росіяни запустили ворожі дрони по території Київщини. Внаслідок ворожої атаки БпЛА в Броварському районі постраждав чоловік, його госпіталізовано у місцеву лікарню. За попередніми даними, він отримав травми ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається.

Також виникла пожежа чотирьох вантажних та одного легкового автомобілів на території парковки. Пожежа ліквідована. Окрім того, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання будівлі автосалону.

Пошкоджено п'ять автомобілів. Пожежу також ліквідовано. Калашник зазначив, що оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Запоріжжя

Ввечері 3 квітня армія РФ завдала ударів по Запорізькій області. В одній з громад виникла пожежа. За попередніми даними, внаслідок атаки дістав поранення 63-річний чоловік.

Щонайменше сім безпілотників запустили росіяни по Запоріжжю та Запорізькому району, повідомив Іван Федоров. Пошкоджено складське приміщення.

Вибухова ніч в Росії

У ніч проти 4 квітня у російському Липецьку прогриміла серія вибухів. Атаку дронів підтвердив губернатор регіону.  Російські пабліки зазначили, що дрони летіли курсом на Новолипецький металургійний комбінат.

Крім того, цієї ночі мер Москви Собянін заявив, що російська ППО збила безпілотник, який летів на Москву. Також, за його словами, на місці падінні уламків працюють екстрені служби.

Також стало відомо, що дрони атакували Брянську область. Повідомляється, що через атаку безпілотників загинула людина, ще двоє жителів селища Біла Берізка отримали поранення.

Спецпосланець Путіна з візитом у Вашингтоні

Генеральний директор російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв після зустрічі з спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом заявив, що за останні два дні Росія та США зробили три кроки вперед.

За його словами, багато гравців намаються зірвати діалог Росії та США. Він зазначив, що між країнами все ще тривають різні недомовленості, але сторони намагаються їх виправити. Також повідомляється, що адміністрація Трампа чує позицію та занепокоєння РФ.

Зазначається, що сторонам треба провести ще низку зустрічей, щоб вирішити всі незгоди в діалозі. Дмитрієв відзначив, що спостерігається значний прогрес у домовленостях щодо припинення вогню в Україні.

Трамп про Україну

Президент США Дональд Трамп поспілкувався з журналістами на борту літака Air Force One. Американський лідер відзначив, що йому вдасться досягти успіху у відносинах з російським диктатором Путіна.

«Європа не досягла успіху у відносинах з Путіним, але я думаю, що мені це вдасться», – каже Трамп. Журналісти уточнили у американського лідера про візит російського спецпредставника Кирила Дмитрієва.

Трамп сказав, що він «не говорить про конкретних людей».

«Скажу лише, що зараз ведеться багато хороших розмов про Україну та Росію», – підкреслив господар Білого дому. Він також висловив впевненість в тому, що США досягнуть успіху у взаємодії з Росії щодо України. Також, на його думку, Зеленський і Путін готові до підписання угоди про перемир'я.

Читайте також:

Теги: Харків Запоріжжя пожежа росія армія путін Європа Дональд Трамп Дніпро будинок чоловік Іван Федоров поранення росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередніми даними, в багатоповерхівці вибухнув газ
У Махачкалі пролунала серія вибухів: є поранені (відео)
25 березня, 10:08
Наступне судове засідання у справі відбудеться 31 березня
У Хмельницькому судять матір, яка викинула новонародженого сина у смітник
23 березня, 18:11
Надзвичайники визволили чоловіка з ліфтової шахти
У Києві рятувальники прийшли на допомогу чоловіку, який застряг у ліфтовій шахті 
22 березня, 22:52
Павло Лебедєв після втечі з України облаштував своє життя у Криму
«Добропорядний» кривавий інвестор. Як Росія розплатилася з ексміністром оборони України Війна і бізнес
21 березня, 10:20
Росіяни атакували населені пункти Запорізького району
Росіяни вдарили по Запорізькому району: кадри наслідків від ДСНС
21 березня, 00:40
Дівчинка захворіла на грип, і хвороба призвела до серйозного ускладнення
Із Запоріжжя до Києва гелікоптером. ГУР та СБУ врятували хвору дитину
20 березня, 20:20
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється
Російські безпілотники атакували Слов'янськ: у місті спалахнула пожежа (відео)
19 березня, 22:34
Раніше Трамп заявляв, що Україна не буде членом НАТО
Вступ України до НАТО. Рютте заявив про зміну планів
14 березня, 16:59
Зупинка військової допомоги від США, план переозброєння Європи. Головне за 4 березня
Зупинка військової допомоги від США, план переозброєння Європи. Головне за 4 березня
4 березня, 21:12

Події в Україні

Мінлива хмарність, пригріє до +19°: прогноз погоди на 4 квітня
Мінлива хмарність, пригріє до +19°: прогноз погоди на 4 квітня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
ISW: Економічні та військові виклики підривають здатність Росії вести війну
ISW: Економічні та військові виклики підривають здатність Росії вести війну
Росіяни вдарили дронами по Дніпру: є постраждалі
Росіяни вдарили дронами по Дніпру: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
56K
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
43K
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
20K
Новий глава КМВА поставив Кличку незручне питання про... Ліну Костенко
12K
«Економічна катастрофа». Німеччина підрахувала вартість торгової війни з Трампом

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua