Атака РФ на українські міста: головне за ніч

Російські дрони атакували Харків, Запоріжжя, Дніпро та Київщину

Увечері 3 квітня та вночі 4 квітня росіяни обстріляли міста України, водночас гучно було і в Росії, Трамп зробив декілька заяв ппро Україну, посланець Путіна прокоментував зустріч з американськими посадовцями.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 4 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Харків

Російські терористи вчергове масовано обстріляли Харків. Внаслідок ворожих влучань є загиблі та поранені. Ввечері 3 квітня російські дрони атакували Новобаварський район Харкова, одне влучання також було у Холодногірському районі.

Окупанти вдарили по щільній житловій забудові. Тіла трьох осіб дістали з-під завалів, пошуково-рятувальна операція триває. Відомо про 34 травмованих. Вони отримали поранення тіла, перелами, забиття, порізи.

Дніпро

Російська армія в ніч на 4 квітня завдала удару дронами по місту Дніпро. Через російський обстріл відомо про трьох постраждалих у Дніпрі. 66-річну жінку госпіталізували, вона перебуває у стані середньої тяжкості.

Всім інших постраждалим від атаки надана медична допомога. Вони будуть лікуватись амбулаторно. Також відомо, що внаслідок ворожої атаки виникли пожежі. В одному з районів загорівся будинок, є пошкодження адмінбудівель.

Київщина

У ніч проти 4 квітня росіяни запустили ворожі дрони по території Київщини. Внаслідок ворожої атаки БпЛА в Броварському районі постраждав чоловік, його госпіталізовано у місцеву лікарню. За попередніми даними, він отримав травми ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається.

Також виникла пожежа чотирьох вантажних та одного легкового автомобілів на території парковки. Пожежа ліквідована. Окрім того, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання будівлі автосалону.

Пошкоджено п'ять автомобілів. Пожежу також ліквідовано. Калашник зазначив, що оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Запоріжжя

Ввечері 3 квітня армія РФ завдала ударів по Запорізькій області. В одній з громад виникла пожежа. За попередніми даними, внаслідок атаки дістав поранення 63-річний чоловік.

Щонайменше сім безпілотників запустили росіяни по Запоріжжю та Запорізькому району, повідомив Іван Федоров. Пошкоджено складське приміщення.

Вибухова ніч в Росії

У ніч проти 4 квітня у російському Липецьку прогриміла серія вибухів. Атаку дронів підтвердив губернатор регіону. Російські пабліки зазначили, що дрони летіли курсом на Новолипецький металургійний комбінат.

Крім того, цієї ночі мер Москви Собянін заявив, що російська ППО збила безпілотник, який летів на Москву. Також, за його словами, на місці падінні уламків працюють екстрені служби.

Також стало відомо, що дрони атакували Брянську область. Повідомляється, що через атаку безпілотників загинула людина, ще двоє жителів селища Біла Берізка отримали поранення.

Спецпосланець Путіна з візитом у Вашингтоні

Генеральний директор російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв після зустрічі з спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом заявив, що за останні два дні Росія та США зробили три кроки вперед.

За його словами, багато гравців намаються зірвати діалог Росії та США. Він зазначив, що між країнами все ще тривають різні недомовленості, але сторони намагаються їх виправити. Також повідомляється, що адміністрація Трампа чує позицію та занепокоєння РФ.

Зазначається, що сторонам треба провести ще низку зустрічей, щоб вирішити всі незгоди в діалозі. Дмитрієв відзначив, що спостерігається значний прогрес у домовленостях щодо припинення вогню в Україні.

Трамп про Україну

Президент США Дональд Трамп поспілкувався з журналістами на борту літака Air Force One. Американський лідер відзначив, що йому вдасться досягти успіху у відносинах з російським диктатором Путіна.

«Європа не досягла успіху у відносинах з Путіним, але я думаю, що мені це вдасться», – каже Трамп. Журналісти уточнили у американського лідера про візит російського спецпредставника Кирила Дмитрієва.

Трамп сказав, що він «не говорить про конкретних людей».

«Скажу лише, що зараз ведеться багато хороших розмов про Україну та Росію», – підкреслив господар Білого дому. Він також висловив впевненість в тому, що США досягнуть успіху у взаємодії з Росії щодо України. Також, на його думку, Зеленський і Путін готові до підписання угоди про перемир'я.