У Харкові вже понад 50 постраждалих, пошкоджено 20 багатоквартирних будинків

РФ вдарила по Харкову балістичними ракетами з касетним начинням

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Харкову зросла до 51. Серед них дві дитини: чотирьох та майже трьох років. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає «Главком».

До міських лікарень госпіталізовано 13 людей, них двоє дітей. Чотири людини у важкому стані.

Також відомо про одного загиблого.

По місту було завдано удару балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі – постраждали більше 20 багатоквартирних будинків та більше 30 приватних обійсть.

Профільні служби продовжують ліквідувати наслідки ворожих ударів на місці влучаннь.

Нагадаємо, російські терористи сьогодні зранку вдарили по густонаселеному району Харкова.

До слова, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Спочатку у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

РФ вдарила ракетою з касетними боєприпасами.

Унаслідок обстрілу Сум загинули 35 людей та зазнали поранень десятки мирних жителів, серед них – діти.