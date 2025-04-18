Трамп може не чекати більше. Росія відповіла на пропозицію припинення вогню

Небензя каже, що Київ порушив мораторій на удари по енергооб'єктам

Раніше Трамп повідомив, що невдовзі РФ має надати відповідь Вашингтону на пропозицію про припинення вогню

Постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН Василь Небензя прокоментував припинення вогню. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, передає «Главком».

Небензя зазначив, що припинення вогню в Україні на цьому етапі поки не є реалістичною ідеєю. За його словами, саме Київ порушує енергетичне перемир'я, атакуючи енергетичні та промислові об'єкти в Росії.

Через це Росія не має наміру відмовлятись від припинення вогню.

Разом з тим, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.

Журналісти поцікавилися у Трампа, коли він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню або ж посилить санкції проти неї.

«Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо», – відповів президент США.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням будь-яких рішень про завершення війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з іноземними та українськими журналістами розповів про головні очікування від Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню.

Зеленський пояснив, що з першої розмови з президентом США Дональдом Трампом Україна наголошувала на ризику зриву будь-якого припинення вогню з боку Росії. Відповідальність за контроль має лягти саме на США.

До слова, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито підтримує припинення вогню, однак є декілька «але».

За словами Пєскова, для перемирʼя треба «розв’язати низку питань», але поки що вони «висять у повітрі». При цьому Пєсков зазначив, що конкретні дати наступних контактів РФ і США ще не визначено.