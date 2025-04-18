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Трамп може не чекати більше. Росія відповіла на пропозицію припинення вогню

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп може не чекати більше. Росія відповіла на пропозицію припинення вогню
Небензя каже, що Київ порушив мораторій на удари по енергооб'єктам
фото: ТАСС

Раніше Трамп повідомив, що невдовзі РФ має надати відповідь Вашингтону на пропозицію про припинення вогню

Постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН Василь Небензя прокоментував припинення вогню. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, передає «Главком».

Небензя зазначив, що припинення вогню в Україні на цьому етапі поки не є реалістичною ідеєю. За його словами, саме Київ порушує енергетичне перемир'я, атакуючи енергетичні та промислові об'єкти в Росії.

Через це Росія не має наміру відмовлятись від припинення вогню.

Разом з тим, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.

Журналісти поцікавилися у Трампа, коли він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню або ж посилить санкції проти неї.

«Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо», – відповів президент США.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням будь-яких рішень про завершення війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з іноземними та українськими журналістами розповів про головні очікування від Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню.

Зеленський пояснив, що з першої розмови з президентом США Дональдом Трампом Україна наголошувала на ризику зриву будь-якого припинення вогню з боку Росії. Відповідальність за контроль має лягти саме на США.

До слова, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито підтримує припинення вогню, однак є декілька «але».

За словами Пєскова, для перемирʼя треба «розв’язати низку питань», але поки що вони «висять у повітрі». При цьому Пєсков зазначив, що конкретні дати наступних контактів РФ і США ще не визначено.

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Теги: перемир'я Дональд Трамп війна росія

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