Удар по Кривому Рогу. З’явилося відео, яке розбиває фейк росіян про офіцерів НАТО

Росіяни заявляли, що внаслідок удару по ресторану у Кривому Розі 4 квітня знищили офіцерів НАТО

Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу у п’ятницю, 4 квітня. Через атаку загинуло 20 людей, серед них – 9 дітей. У свою чергу, окупанти одразу повідомили про знищення офіцерів НАТО, але з’явилося відео, яке повністю розвінчує російський фейк. Про це інформує «Главком» із посиланням на спікера Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія у Facebook.

За словами Лиховія, Росія збрехала про «85 офіцерів НАТО» в ресторані у Кривому Розі, куди «прицільно» прилетів «Іскандер-М», також про те, ракета була у фугасному, а не касетному спорядженні.

«Збрехала Росія і про те, що насправді ресторан знищений, тому, мовляв, Україна його не показує, а діти і дорослі цивільні - лише «побічні жертви»», – пише Лиховій.

З’явилося відео з камер ресторану RoseMarine (колишній «Магеллан») у момент прильоту по житловому масиву в Кривому Розі.

«Військових – немає, НАТО – немає, фугасу – немає, лише летять уламки, а ресторан – стоїть. Надворі ж, за 70-100 метрів від ресторану, загинули 19 (відомо про 20 – ред.) мирних людей, із них 9 дітей. Російські пропагандисти, зокрема манкурт Юрій Подоляка, ідіть слідом за рускім воєнним кораблем. Горіти вам у пеклі, причому скоро. Відео з камер спостереження у ресторані опубліковане французьке видання FRANCE 24», – написав речник Генштабу Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, що у Кривому Розі після ракетної атаки 4 квітня зросла кількість загиблих до 20 людей. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік.

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Зокрема, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.

До слова, російська армія 4 квітня вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей та постраждало понад 80. Збройні Сили України не залишили це без відповіді. Відповідне відео показав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує «Главком».