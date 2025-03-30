Норвезькі міністри потрапили під обстріл у Харкові

Голова МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка праці та соціальної інтеграції Тоньє Бренна відвідали Харків 26 та 27 березня

Під час візиту до Харкова, норвезьким міністрам довелося шукати укриття від російської атаки. Як інформує «Главком», про це розповів глава МЗС Еспен Барт Ейде інтерв'ю газеті VG Eide.

Голова норвезької дипломатії розцінив інцидент як свідчення небажання Росії укладати перемир'я.

Голова МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка праці та соціальної інтеграції Тоньє Бренна фото: vg.no

Голова МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде та міністерка праці та соціальної інтеграції Тоньє Бренна відвідали Харків 26 та 27 березня. Вони провели переговори про повернення 90 тис. українців з Норвегії додому, як тільки набере чинності стабільне припинення вогню. Під час однієї із зустрічей пролунала повітряна тривога, і членам норвезького уряду довелося сховатися в укритті.

«Ракета впала дуже близько від того місця, де ми зупинилися. Снаряд влучив у шкільний майданчик, де за мить до цього гралося багато дітей. Харків знаходиться в декількох десятках кілометрів від російського кордону, тому ні про яку помилку не може бути й мови. Росіяни чудово знали, що вони роблять. Це найяскравіший доказ того, що Москва посилює атаки, і атаки на цивільні об'єкти, замість того, щоб готуватися до закінчення війни», – розповів глава МЗС.

Також він зауважив, що в у Києві дуже чітко розуміють, що їм потрібні і Європа, і США, однак, нині стурбовані невизначеним ставленням адміністрації Дональда Трампа до Кремля.

Своєю чергою, Ейде виключив, що найближчим часом може відбутися зміна санкцій, під якими Росія перебуває вже понад три роки. Умовою припинення вогню в Чорному морі Кремль висунув вимогу зняття обмежень з російських банків.

Нагадаємо, російська армія ввечері 26 березня здійснила атаку дронами на Харків, використовуючи нову тактику для ослаблення системи протиповітряної оборони.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА.

Також Зеленський прокоментував російські удари про містах України.