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Легендарний хіт, який підкорив світ: 11 років тому у Харкові ультрас заспівали про Путіна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Легендарний хіт, який підкорив світ: 11 років тому у Харкові ультрас заспівали про Путіна
Слова з «Пісні про Путіна» поширились у всіх сферах людського життя

Пісня «Путін х***о» звучала і звучить на сотнях стадіонів України і світу

30 березня 2014 року у Харкові ультрас «Металіста» та «Шахтаря» вперше виконали вже легендарну пісню про російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком».

Пісня «Путін х***о» звучала і звучить на сотнях стадіонів України і світу.  Вислів з назви пісні набув популярності серед противників політики Путіна як в Україні, так і за її межами. «Всенародний культурний мем» отримав величезний резонанс у міжнародній пресі й став часто використовуватися не тільки вітчизняними, а й численними закордонними виконавцями, особливо в акціях протесту.

«Пісня про Путіна» згодом поширилась у всіх сферах людського життя: у політиці, релігії, спорті, інформаційній сфері, медіа та народній творчості.

У червні 2014 року на мітингу біля посольства Росії у Києві тодішній в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця повторив разом з активістами слова з пісні. Тоді це викликало значний міжнародний резонанс.

Обережно! Присутня ненормативна лексика!

Зокрема, у минулому році хіт про російського диктатора разом співали українські та грузинські фанати.

Обережно! Присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

«Брат на сполох бив, колеги намагалися допомогти, але в результаті він наробив купу боргів і чомусь побачив лише один вихід – в окопи. Спочатку його рятував спорт, але у мирному житті місця йому не знайшлося», – розповів один з близьких Работницького.

31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня. Російські ресурси зазначають, що він «вирішив піти добровольцем і стати до лав СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»), захищаючи свою Батьківщину».

3 вересня 2021 року Олександр Работницький фінішував другим на токійській Паралімпіаді у бігу на 1500 метрів у категорії Т20.

Теги: Харків путін фанати ФК «Шахтар» ультрас ФК «Металіст» пісня

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