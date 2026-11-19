Зеленський озвучив результати переговорів із європейськими лідерами в Берліні
Сторони обговорили протидію російським ракетам і шахедам, захист енергетики та подальшу дипломатичну роботу
Президент Володимир Зеленський після зустрічей із європейськими лідерами в Берліні повідомив, що сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України, захист енергетичної інфраструктури та дипломатичні питання. За його словами, Київ розраховує на збільшення міжнародної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.
«Обговорили ключові питання та потреби: протидію російським "шахедам" і ракетам, захист енергетики та інфраструктури, нашу дипломатію», – написав глава держави.
Зеленський наголосив, що важливими мають стати результати як зустрічі Коаліції охочих, так і двосторонніх переговорів із лідерами країн-партнерів.
«Важливо, щоб сьогоднішня зустріч Коаліції охочих і двосторонні зустрічі з лідерами були результативними. Підтримки буде більше. Дякую всім, хто допомагає», – додав президент.
Зустрічі відбуваються в Берліні, де Україна продовжує переговори з європейськими партнерами щодо безпекової підтримки, захисту критичної інфраструктури та подальших дипломатичних кроків.
Варто нагадати, що спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф провели зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та його радником з питань національної безпеки Гюнтером Зауттером.
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