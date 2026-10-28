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«Наша модель – не Білорусь, а Польща!»: Буданов виступив проти плану США

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Наша модель – не Білорусь, а Польща!»: Буданов виступив проти плану США
Кирило Буданов та Стів Віткофф зустрічалися на переговорах у Флориді 9 жовтня
фото: Офіс президента, Getty Images

Le Monde: американські представники пропонували відновити постачання російських енергоносіїв до Європи через Україну

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов виступив проти американської пропозиції відновити постачання російських газу й нафти до Європи через українську територію. За даними французького видання Le Monde, він побоювався, що така модель співпраці посилить залежність України від Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Monde.

Що запропонував Віткофф

За інформацією французького видання, 9 жовтня Буданов зустрівся у Флориді зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – зятем американського лідера. Переговори відбувалися в гольф-клубі Shell Bay у Голландейл-Біч неподалік Маямі.

Під час зустрічі американські представники зосередилися на економічних перспективах після завершення війни. Віткофф презентував план регіонального процвітання, який мав охопити Україну, Європу та Росію.

Серед пропозицій було повне відновлення роботи трубопроводів, якими російські газ і нафта могли б надходити до Європи через Україну. Віткофф переконував, що Київ отримуватиме доходи від транзиту, а європейські споживачі платитимуть менше за енергоносії.

За словами співрозмовника Le Monde, Буданов сприйняв цю ідею негативно, оскільки вбачав у ній ризик повернення України до економічної залежності від Москви.

«Наша модель – не Білорусь, а Польща!», – заявив керівник Офісу президента американським представникам, за інформацією видання.

Після цієї репліки зустріч перервалася. Як пише Le Monde, Буданов зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб порадитися. Глава держави рекомендував йому не показувати співрозмовникам свого занепокоєння.

Чому переговори стосувалися російського дизеля

Після поновлення зустрічі українська делегація дізналася про домовленість Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального до США та на світові ринки.

За описом Le Monde, американський президент розраховував знизити ціни на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу, призначених на 3 листопада.

Віткофф наполягав, щоб українська сторона погодилася з дизельною угодою та припинила удари по російських нафтопереробних заводах. За інформацією французького видання, він звинувачував Україну в тому, що її дії нібито наражають світ на небезпеку.

Українська делегація, за словами співрозмовника журналістів, дійшла висновку, що Москва не запропонувала Вашингтону зустрічних поступок в обмін на домовленість, яка може забезпечити Кремль додатковими доходами.

Раніше «Главком» повідомляв, що США розраховують за допомогою дизельної угоди повернути Росію до мирних переговорів. За даними Reuters, американська сторона розглядала домовленість як один зі способів вплинути на позицію Москви.

Як Дмитрієв просуває співпрацю між США та Росією

У центрі розслідування Le Monde – Кирило Дмитрієв, керівник Російського фонду прямих інвестицій і представник Кремля на переговорах з американською стороною.

За даними видання, Дмитрієв переконує адміністрацію Трампа у вигодах відновлення економічних зв'язків із Росією. Він пропонує масштабні комерційні проєкти, які можуть зацікавити американський бізнес.

Серед можливих напрямів співпраці – енергетика, авіація, видобуток рідкісноземельних металів і технології штучного інтелекту. Москва розраховує, що ділові інтереси допоможуть відновити зв'язки із Заходом і послабити міжнародну ізоляцію Росії.

Le Monde описує останні два місяці переговорів як період зближення Вашингтона й Москви. За оцінкою видання, Дмитрієв використовує зацікавленість американської адміністрації у вигідних угодах, щоб просувати російські інтереси ще до завершення війни проти України.

Нагадаємо, дизельна домовленість Трампа з Путіним викликала критику і в самих Сполучених Штатах. Американські законодавці зареєстрували законопроєкт для блокування угоди щодо російського дизеля.

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Теги: нафта енергетика розслідування пальне Кирило Буданов Москва переговори Стів Віткофф

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