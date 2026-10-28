Союзник Путіна наказав готувати армію до війни

Лідер КНДР вимагає від командирів посилити бойову підготовку підрозділів і забезпечити їхню повну готовність до бойових дій

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин доручив посилити бойову підготовку армії країни та готувати військових до війни. Про це він заявив під час зустрічі з учасниками третьої наради командирів рот, яка відбулася 27 жовтня. Про це повідомляє північнокорейське державне агентство ЦТАК, пише «Главком».

За словами Кім Чен Ина, першочерговим завданням командирів рот має стати завершення бойової підготовки підрозділів для забезпечення їхньої повної готовності до війни.

«Першочерговим революційним завданням командирів рот є завершення бойової підготовки підрозділів для забезпечення повної готовності до війни, а способом його виконання – безперервні та інтенсивні тренування», – заявив північнокорейський лідер.

Він також наголосив на необхідності підвищувати боєздатність військових, зміцнювати їхній патріотичний дух та ідеологічну стійкість. Раніше Кім Чен Ин заявляв, що першочерговим завданням керівництва Північної Кореї є створення найпотужнішої армії.

Пхеньян підтримує тісні відносини з Москвою. КНДР також надає Росії військову підтримку у війні проти України. На цьому тлі заяви північнокорейського лідера про посилення бойової підготовки привертають особливу увагу.

Варто нагадати, що нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 24 жовтня здійснив короткий візит до Китаю, однак особистої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном не було.