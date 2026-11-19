Кушнер, Віткофф мали розмову з Мерцом та його радником з питань нацбезпеки Зауттером

Спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф провели зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та його радником з питань національної безпеки Гюнтером Зауттером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кушнера у соцмережі Х.

«Ми поінформували їх про переговори Дональда Трампа в Китаї та останні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого, тривалого та стійкого миру в Україні. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Німеччиною, Україною та нашими європейськими партнерами, щоб узгодити наші позиції та підготуватися до наступного раунду переговорів», – йдеться у повідомленні.

За словами Кушнера, Мерц рішуче підтримує мир в Україні та зміцнення євроатлантичного Альянсу. «Ми вдячні йому за лідерство, конструктивну участь та тісне партнерство у нашій спільній роботі над досягненням нашої спільної мети – припинення цієї жахливої війни та побудови безпечного й процвітаючого майбутнього для України та Європи», – додав він.

Зауважимо, у Берліні представники американської адміністрації планують обговорити з Україною та європейськими союзниками умови тривалого миру, гарантії безпеки й формат наступного раунду багатосторонніх переговорів.

До слова, президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Берліна для участі у зустрічі «коаліції охочих», яка відбудеться 19 листопада. До переговорів долучаться представники понад 40 держав і міжнародних партнерів, зокрема команда президента США Дональда Трампа.