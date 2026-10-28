Південна Корея допустила можливість розриву дипвідносин з Україною

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон зробив заяву про дипломатичні відносини з Україною

Між Києвом та Сеулом виникла дипломатична суперечка

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що не виключає розриву дипломатичних відносин з Україною на тлі скандалу з полоненими з КНДР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Koreancenter.

Міністр наголосив, що не виключає розриву дипломатичних відносин з Україною, якщо нинішня ескалація розбіжностей продовжиться: «Якщо ескалація продовжиться, я вважаю, що така можливість також існує».

Напередодні Південна Корея відкликала з України вісім дипломатів через суперечку щодо розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених.

Нагадаємо, дипломатична суперечка між Києвом та Сеулом виникла після того, як 23 вересня президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН повідомив про передачу Південній Кореї двох полонених військових КНДР.

Згодом президент Південної Кореї Лі Чже Мьон розкритикував Зеленського за публічне розкриття інформації про передачу військовополонених. Південнокорейська сторона заявила, що Київ порушив конфіденційність, яка нібито була передбачена домовленостями щодо передачі північнокорейських військових.

В Офісі президента України заперечили існування домовленості про нерозголошення самого факту передачі полонених. У Києві наголосили, що українська сторона не брала на себе такого зобов'язання та не розкривала подробиць процесу передачі.

Як повідомлялося, МЗС Південної Кореї 8 жовтня оголосило про рішення відкликати свого посла в Україні Пак Хі Чхана на батьківщину. Такий крок став реакцією на дипломатичну суперечку між Києвом і Сеулом щодо розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених.