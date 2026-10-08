Південна Корея відкликала посла з України

Причиною дипломатичного рішення стала заява Зеленського про полонених військових КНДР

Міністерство закордонних справ Південної Кореї 8 жовтня оголосило про рішення відкликати свого посла в Україні Пак Хі Чхана на батьківщину. Такий крок став реакцією на дипломатичну суперечку між Києвом і Сеулом щодо розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МЗС країни.

«Уряд ухвалив рішення відкликати посла в Україні на батьківщину», – повідомили у зовнішньополітичному відомстві Південної Кореї.

Причиною такого рішення стали розбіжності між двома державами щодо існування домовленості про нерозголошення інформації про передачу полонених військовослужбовців КНДР.

Південнокорейська сторона наполягає, що відповідна домовленість існувала, а її умови передбачали конфіденційність. Натомість Україна заперечує, що брала на себе зобов'язання приховувати сам факт передачі військовополонених.

Попри відкликання посла, Сеул заявив про готовність продовжувати дипломатичні консультації з Києвом. «Уряд сподівається, що всі питання між двома країнами будуть належним чином вирішені, і продовжуватиме консультації з українською стороною для досягнення цієї мети», – зазначили в МЗС Південної Кореї.

Раніше міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон повідомив, що український колега надіслав повідомлення, яке містило слова вибачення. Однак, за його словами, така реакція не відповідала очікуванням Сеула.

Дипломатична суперечка між Києвом та Сеулом виникла після того, як 23 вересня президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН повідомив про передачу Південній Кореї двох полонених військових КНДР.

25 вересня президент Південної Кореї Лі Чже Мьон розкритикував Зеленського за публічне розкриття інформації про передачу військовополонених.

Південнокорейська сторона заявила, що Київ порушив конфіденційність, яка нібито була передбачена домовленостями щодо передачі північнокорейських військових.

В Офісі президента України заперечили існування домовленості про нерозголошення самого факту передачі полонених. У Києві наголосили, що українська сторона не брала на себе такого зобов'язання та не розкривала подробиць процесу передачі.