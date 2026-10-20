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Україно-корейське напруження: Москва надіслала сигнал Сеулу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україно-корейське напруження: Москва надіслала сигнал Сеулу
Росія допустила відновлення відносин із Південною Кореєю
фото: depositphotos.com

Російська влада заявила про готовність відновити відносини з Південною Кореєю

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва готова до нормалізації відносин із Південною Кореєю та вітатиме практичні кроки Сеула в цьому напрямку. Водночас російська сторона запевнила, що не пов'язує двосторонні відносини з війною проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За словами Руденка, Москва зафіксувала заяви південнокорейської влади про бажання нормалізувати відносини з Росією. Російський дипломат наголосив, що подальший розвиток двосторонніх контактів залежатиме від конкретних дій Сеула. «Якщо з боку Республіки Корея будуть здійснені практичні кроки для відновлення відносин із РФ, їх вітатимуть», – заявив Руденко.

Окремо заступник глави російського МЗС прокоментував можливість відновлення відносин із Південною Кореєю на тлі війни Росії проти України.

За його твердженням, Москва не пов'язує події між Росією та Україною з відносинами з іншими державами, зокрема Південною Кореєю. Таким чином, російська сторона заявила про готовність розглядати питання нормалізації контактів із Сеулом окремо від російсько-української війни.

Руденко також повідомив, що російська влада звернула увагу на сигнали з боку Південної Кореї стосовно можливого відновлення двосторонніх відносин. Водночас він повторив, що Москва очікує практичних кроків від південнокорейської сторони.

Крім політичних контактів, сторони обговорюють можливість відновлення прямого авіасполучення між Росією та Південною Кореєю.

За словами російського дипломата, відповідні переговори проводять авіаційні органи та компанії. Йдеться про можливість поновлення прямих авіарейсів між двома країнами, однак конкретних термінів їхнього відновлення Руденко не назвав.

Нагадаємо, дипломатична суперечка між Києвом та Сеулом виникла після того, як 23 вересня президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН повідомив про передачу Південній Кореї двох полонених військових КНДР.

Згодом президент Південної Кореї Лі Чже Мьон розкритикував Зеленського за публічне розкриття інформації про передачу військовополонених. Південнокорейська сторона заявила, що Київ порушив конфіденційність, яка нібито була передбачена домовленостями щодо передачі північнокорейських військових.

В Офісі президента України заперечили існування домовленості про нерозголошення самого факту передачі полонених. У Києві наголосили, що українська сторона не брала на себе такого зобов'язання та не розкривала подробиць процесу передачі.

Як повідомлялося, МЗС Південної Кореї 8 жовтня оголосило про рішення відкликати свого посла в Україні Пак Хі Чхана на батьківщину. Такий крок став реакцією на дипломатичну суперечку між Києвом і Сеулом щодо розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених.

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Теги: росія Україна Південна Корея

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