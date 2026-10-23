РФ заявила, що відповість на висилку російських дипломатів з Австрії

Міністерство закордонних справ Австрії оголосило чотирьох російських дипломатів персонами нон грата

Заступник голови МЗС РФ Дмитро Любинський заявив, що Росія відповість на висилку своїх дипломатів з Австрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Реакція неминуча», – сказав Любинський.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Австрії оголосило чотирьох російських дипломатів персонами нон грата. Їх підозрюють у шпигунській діяльності, тому вони повинні залишити територію країни.

Троє з чотирьох дипломатів, яких оголосили персонами нон грата, працювали в російській дипломатичній місії у Відні. Їхні імена раніше фігурували у списку співробітників російських дипломатичних установ, які можуть бути пов'язані зі спецслужбами РФ. Четвертий дипломат входив до складу російської делегації з питань військової безпеки та контролю над озброєннями при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Раніше у травні 2026 року Австрія вислала трьох російських дипломатів через підозри у шпигунстві. Рішення ухвалили після виявлення на дахах російських дипломатичних установ спеціального обладнання, яке, за даними австрійських спецслужб, використовували для радіоелектронної розвідки. Зокрема, воно дозволяло перехоплювати сигнали мобільного зв'язку та цифрові дані в урядовому кварталі Відня.