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РФ заявила, що відповість на висилку російських дипломатів з Австрії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ заявила, що відповість на висилку російських дипломатів з Австрії
Любинський: Реакція неминуча
фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Австрії оголосило чотирьох російських дипломатів персонами нон грата

Заступник голови МЗС РФ Дмитро Любинський заявив, що Росія відповість на висилку своїх дипломатів з Австрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Реакція неминуча», – сказав Любинський.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Австрії оголосило чотирьох російських дипломатів персонами нон грата. Їх підозрюють у шпигунській діяльності, тому вони повинні залишити територію країни.

Троє з чотирьох дипломатів, яких оголосили персонами нон грата, працювали в російській дипломатичній місії у Відні. Їхні імена раніше фігурували у списку співробітників російських дипломатичних установ, які можуть бути пов'язані зі спецслужбами РФ. Четвертий дипломат входив до складу російської делегації з питань військової безпеки та контролю над озброєннями при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Раніше у травні 2026 року Австрія вислала трьох російських дипломатів через підозри у шпигунстві. Рішення ухвалили після виявлення на дахах російських дипломатичних установ спеціального обладнання, яке, за даними австрійських спецслужб, використовували для радіоелектронної розвідки. Зокрема, воно дозволяло перехоплювати сигнали мобільного зв'язку та цифрові дані в урядовому кварталі Відня.

Теги: Австрія росія дипломатичний конфлікт

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