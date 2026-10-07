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Україна має докази, що Південна Корея постачає Росії критично важливий ресурс

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна має докази, що Південна Корея постачає Росії критично важливий ресурс
Корейська сторона підтвердила цей факт під час закритого дипломатичного спілкування
фото: Reuters

Київ має власні дані про такі поставки та вже запросив у Сеула пояснення щодо цієї діяльності

Україна має власні дані про постачання Південною Кореєю пального до Росії. Корейська сторона підтвердила цей факт під час закритого дипломатичного спілкування, повідомив під час брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише «Главком».

«Я можу підтвердити, що в межах закритого дипломатичного спілкування корейська сторона озвучила цей факт, який ми побачили і в пресі, але ми маємо також і свої власні дані про таку діяльність», – сказав Тихий під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістки hromadske.

За словами речника МЗС, українська сторона вже порушувала це питання перед представниками Південної Кореї та попросила пояснити, яким чином відбувалися поставки.

«Цей факт був озвучений корейській стороні в межах дипломатичного спілкування, з запитом на пояснення, що це за діяльність відбувалася», – зазначив Тихий.

Про поставки пального до Росії раніше писало видання The Guardian. За його даними, у липні та серпні з портів Південної Кореї до Росії доставили понад 176 тис. тонн пального, переважно дизельного. Йдеться про 14 рейсів семи танкерів, три з яких перебувають під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

За даними видання, у серпні Росія морем імпортувала понад 368 тис. тонн нафтопродуктів. Приблизно 112 тис. тонн, або 31% цього обсягу, припало на Південну Корею. Більше пального Росія отримала лише з Індії.

Водночас сама торгівля пальним між Південною Кореєю та Росією не заборонена корейським законодавством. Обмеження Сеула щодо Росії переважно стосуються товарів, які можуть бути використані у військових цілях.

Постачання пального відбуваються на тлі проблем Росії з переробкою нафти. Через атаки українських дронів російські нафтопереробні підприємства неодноразово зупиняли або скорочували роботу, що позначилося на внутрішньому ринку пального.

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Теги: Південна Корея війна санкції МЗС росія Україна

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