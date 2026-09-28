Південна Корея викликала посла України через розкриття даних про полонених із КНДР

Південна Корея стверджує, що між двома країнами була чітка домовленість про збереження конфіденційності щодо полонених з КНДР

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України Андрія Вєшкіна для висловлення протесту та вимоги офіційних вибачень і пояснень. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Причиною обурення Сеула стало публічне розкриття Володимиром Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН інформації про передачу Україні полонених військовослужбовців із Північної Кореї, що порушило попередні домовленості про нерозголошення.

Південнокорейська сторона також висловила обурення запереченнями з боку Офісу Президента України щодо існування угод про конфіденційність. Перший заступник міністра закордонних справ Кім Юн Чжу підкреслив, що такі заяви суттєво шкодять двосторонній довірі та загрожують дружнім відносинам між державами.

Водночас південнокорейські масмедіа стверджують, що в Києві вважали оприлюднення інформації узгодженим, а український дипломат Андрій Вєшкін пообіцяв передати позицію Сеула керівництву своєї країни.

Раніше старший президентський секретар Південної Кореї з питань зв'язків із громадськістю Сон Гі Хон заявив, що Україна сама просила Південну Корею не розголошувати передачу двох північнокорейських військовополонених, оскільки побоювалася внутрішньої критики через відмову від можливості обміняти їх на українських полонених.

За словами представника південнокорейської адміністрації, Київ неодноразово обговорював із Сеулом передачу військових через різні канали та просив зберегти інформацію про неї в таємниці. Південна Корея погодилася на це з огляду на безпеку самих полонених та їхніх родин, а також дипломатичні й безпекові міркування.

Нагадаємо, Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що Україна відправила до Південної Кореї двох північнокорейських солдатів, захоплених у полон, які воювали на боці Росії.

Згодом Південна Корея підтвердила, що прийняла двох військових КНДР, яких українські сили взяли в полон під час бойових дій у Курській області Росії. Сеул проводив консультації з Києвом щодо їхньої передачі, однак подробиці операції вирішив не розголошувати.

До того ж президент Південної Кореї Лі Чже Мьон висловив жаль через те, що Україна публічно оголосила про передачу Сеулу двох полонених північнокорейських військовослужбовців.

Зауважимо, що радник президента Дмитро Литвин прокоментував звинувачення Південної Кореї щодо розголошення інформації про передачу двох військовополонених із Північної Кореї. Він заявив, що жодної домовленості про нерозголошення не було.