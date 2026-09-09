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Сибіга відреагував на вимогу Кремля до США щодо України

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Сибіга відреагував на вимогу Кремля до США щодо України
Сибіга наголосив, що для зміни позиції Кремля необхідно посилювати тиск на Росію
Фото: Міністерство закордонних справ України

Міністр закордонних справ заявив, що Москва таким чином демонструє небажання завершувати війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова про необхідність припинення США прямої допомоги Україні. Сибіга заявив, що Москва таким чином демонструє справжнє ставлення до мирного процесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис міністра.

«Насправді він оголив справжні наміри Росії: замість справжньої дипломатії Москва хоче продовжувати війну без жодних перерв», – написав Сибіга.

За його словами, російське керівництво готове й надалі жертвувати своїми військовими заради продовження війни та погіршувати економічну ситуацію в країні, замість того щоб погодитися на її завершення.

«Російські еліти існують у паралельному світі, поруч зі своїм босом. Вони воліли б марно жертвувати сотнями тисяч своїх солдатів як гарматним м'ясом і заганяти свою економіку у вільне падіння, аніж завершити війну, яку вони не можуть виграти», – заявив глава МЗС.

Сибіга наголосив, що для зміни позиції Кремля необхідно посилювати тиск на Росію. На його думку, це має змусити Москву відмовитися від «ілюзій» та повернутися до переговорів.

Напередодні Ушаков заявив, що США нібито можуть сприяти якнайшвидшому припиненню бойових дій, якщо припинять пряму допомогу Україні. Цю заяву в Кремлі зробили після телефонної розмови Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Нагадаємо, 8 вересня Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала близько години. Сторони обговорили можливе завершення війни в Україні та результати переговорів Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Після розмови Кремль заявив, що Трамп зацікавлений у досягненні прориву щодо завершення війни до кінця свого президентського терміну у 2029 році.

Водночас Україна та США обговорюють нові ідеї та підходи до завершення війни. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що ситуація на полі бою та в повітряному просторі змінилася, тому переговорний процес потребує оновлених підходів.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп попередньо домовилися про особисту зустріч у вересні. Україна також готова повернутися до тристороннього формату переговорів за участю Києва, Вашингтона та Москви.

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Теги: Андрій Сибіга МЗС війна росія переговори США

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