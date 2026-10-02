Трамп таки дотиснув Європу? Лідери G7 погодилися відкрити стратегічні резерви нафти

Ще вранці Брюссель відкидав вимогу Вашингтона, однак після переговорів країни «Великої сімки» домовилися вивільнити 100 млн барелів

Лідери країн «Великої сімки» домовилися вивільнити зі стратегічних резервів до 100 млн барелів нафти та дизельного пального. Рішення було ухвалено після наполягань президента США Дональда Трампа, хоча ще вранці європейська сторона виступала проти такого кроку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Business Insider.

Домовленості було досягнуто 2 жовтня під час відеоконференції лідерів G7, яку провів президент Франції Еммануель Макрон. Франція наразі головує у «Великій сімці».

Стратегічні запаси вивільнятимуть поступово протягом чотирьох місяців. Координуватиме операцію Міжнародне енергетичне агентство. При цьому значну частину дизельного пального планують спрямувати на ринок уже протягом перших 20 днів.

«Ми виконаємо наші зобов'язання шляхом скоординованого вивільнення 100 млн барелів через МЕА, яке почнеться негайно й триватиме чотири місяці, включно зі значним першочерговим вивільненням дизеля членами й партнерами G7 протягом перших 20 днів», – йдеться у комюніке, оприлюдненому Францією.

Ще вранці Брюссель відкидав вимогу Вашингтона щодо використання стратегічних резервів. Ситуація змінилася після переговорів лідерів.

Напередодні вночі Макрон розмовляв із Трампом, який закликав відкрити резерви. Сам американський президент повідомив про майбутнє рішення ще до його офіційного оголошення.

У Truth Social Трамп написав, що Європа погодилася вивільнити запаси дизельного пального і цей процес розпочнеться негайно.

Макрон також повідомив, що країни G7 не планують запроваджувати заборони на експорт дизельного пального між членами групи. «Ми всі зобов'язалися вивільнити ці стратегічні резерви в пропорціях, які я назвав, зосередившись на дизелі. І всі ми прагнемо, щоб не було заборон на експорт. Президент Трамп, зокрема, висловився щодо цього дуже чітко», – заявив французький президент.

Ринок нафти відреагував на перші повідомлення про можливе використання резервів ще до офіційного рішення G7. Після оголошення домовленості падіння цін прискорилося. Нафта марки Brent подешевшала на 1,5% – до $100,82 за барель.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що однією з ключових причин проблем на світовому ринку дизельного пального є масштабне виведення з ладу російських нафтопереробних заводів.

За словами президента США, російські НПЗ зупиняються та зазнають пошкоджень із високою швидкістю, що безпосередньо позначається на глобальних поставках. Трамп стверджував, що за умови повноцінної роботи цих потужностей світовий ринок не зіткнувся б із нинішніми труднощами із забезпеченням дизельним пальним.