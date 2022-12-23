Банкова назвала країни-союзниці Росії у війні проти України

Іран, КНДР та Білорусь є країнами-союзницями РФ у війні проти України

Держави, які постачають зброю РФ для війни з Україною нестимуть «солідарну відповідальність» з Росією за скоєні нею злочини, заявляє Банкова

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав Іран, Північну Корею та Білорусь союзниками Росії в окупаційній війні та масових вбивствах цивільних. Про це Подоляк написав у Twitter.

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Постачаючи до Росії зброю, амуніцію, та надаючи свою територію й техніку ці країни причетні до руйнування українських міст, наголосив радник.

«Іран (дрони/ракети), Північна Корея (амуніція/зброя), Білорусь (інфраструктура/територія/техніка). Фактично і юридично підтверджені союзники РФ у форматі окупаційної війни, масових вбивств цивільного населення та навмисної руйнації міст України», – зазначив він.

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Подоляк зауважив, що перелічені держави нестимуть «солідарну відповідальність» з Росією за скоєні нею злочини.

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що приватна російська військова компанія «Вагнер» отримала партію зброї від Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити.

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Також раніше повідомлялося, що ООН перевірить інформацію про постачання дронів Росії з Ірану.

Додамо, 17 грудня Росія отримала від Ірану нову партію дронів.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у новій партії іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала Росія від Ірану, – 250 безпілотників.