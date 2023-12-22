Північна Корея запустила реактор, що виробляє плутоній для ядерної зброї

МАГАТЕ спостерігало підвищений рівень активності на легководному реакторі у КНДР

Міжнародне агентство з ядерної енергії заявляє, що Північна Корея ввела в експлуатацію лекгководний реактор, який може виробляти плутоній для ядерної зброї. Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив на засіданні Ради керуючих.

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За його словами, Агентство спостерігало підвищений рівень активності на легководному реакторі на легкій воді (LWR) у Йонбені та поблизу нього, а також – із середини жовтня – сильний відтік води з його системи охолодження. Ці спостереження узгоджувалися з введенням в експлуатацію LWR.

«Останні спостереження вказують на те, що цей скид води є теплим, що також узгоджується з введенням в експлуатацію ЛВР – процесом, який займає деякий час для будь-якого нового реактора. Утім, викид теплої води вказує на те, що реактор досяг критичної потужності», – заявив Гроссі.

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Але без доступу до установки МАГАТЕ не може підтвердити її експлуатаційний статус.

LWR, як і будь-який ядерний реактор, може виробляти плутоній у своєму опроміненому паливі, який можна відокремити під час переробки, тому це викликає занепокоєння, зазначив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ закликав КНДР повністю виконувати свої зобов'язання згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН та оперативно співпрацювати з МАГАТЕ у повному обсязі.

Нагадаємо, 17 грудня Північна Корея запустила в Японське море балістичну ракету малої дальності. Ракета подолала близько 570 км і впала у море.

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