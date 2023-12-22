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Північна Корея запустила реактор, що виробляє плутоній для ядерної зброї

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Північна Корея запустила реактор, що виробляє плутоній для ядерної зброї
Ядерний науково-дослідний центр в Йонбені
фото з відкритих джерел

МАГАТЕ спостерігало підвищений рівень активності на легководному реакторі у КНДР

Міжнародне агентство з ядерної енергії заявляє, що Північна Корея ввела в експлуатацію лекгководний реактор, який може виробляти плутоній для ядерної зброї. Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив на засіданні Ради керуючих.

За його словами, Агентство спостерігало підвищений рівень активності на легководному реакторі на легкій воді (LWR) у Йонбені та поблизу нього, а також – із середини жовтня – сильний відтік води з його системи охолодження. Ці спостереження узгоджувалися з введенням в експлуатацію LWR.

«Останні спостереження вказують на те, що цей скид води є теплим, що також узгоджується з введенням в експлуатацію ЛВР – процесом, який займає деякий час для будь-якого нового реактора. Утім, викид теплої води вказує на те, що реактор досяг критичної потужності», – заявив Гроссі.

Але без доступу до установки МАГАТЕ не може підтвердити її експлуатаційний статус.

LWR, як і будь-який ядерний реактор, може виробляти плутоній у своєму опроміненому паливі, який можна відокремити під час переробки, тому це викликає занепокоєння, зазначив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ закликав КНДР повністю виконувати свої зобов'язання згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН та оперативно співпрацювати з МАГАТЕ у повному обсязі.

Нагадаємо, 17 грудня Північна Корея запустила в Японське море балістичну ракету малої дальності. Ракета подолала близько 570 км і впала у море.

Україна рішуче засудила ракетні випробування, проведені КНДР, і закликала посилити тиск на Пхеньян.

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) заявили, що міжнародне співтовариство потребує твердої та єдиної відповіді на запуски ракет КНДР.

Читайте також: Нова ракета, запущена КНДР, могла б долетіти до США – віце-міністр оборони Японії
Теги: ядерна зброя Північна Корея ядерне паливо МАГАТЕ

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