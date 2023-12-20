Головна Світ Політика
search button user button menu button

Країни G7 відреагували на запуски ракет КНДР

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Країни G7 відреагували на запуски ракет КНДР
Північна Корея запустила в Японське море балістичну ракету малої дальності
фото з відкритих джерел

Представники країн G7 заявили, що безрозсудні дії Північної Кореї мають наштовхнутися на тверду міжнародну відповідь

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) заявили, що міжнародне співтовариство потребує твердої та єдиної відповіді на запуски ракет КНДР. Про це повідомляє Barron's.

У своїй заяві після запуску найпотужнішої балістичної ракети Пхеньяном представники країн G7 заявили, що неодноразові безрозсудні дії Північної Кореї мають наштовхнутися на швидку, об’єднану та тверду міжнародну відповідь, зокрема Ради безпеки ООН.

Зазначається, що Радбез ООН ухвалив багато резолюцій із закликом до Північної Японії припинити ядерні програми та програми балістичних ракет, відколи країна провела перше ядерне випробування у 2006 році. Однак Китай та Росія, які підтримують Північну Корею, виступили проти подальшого поглиблення санкцій.

Нагадаємо, у неділю, 17 грудня, Північна Корея запустила в Японське море балістичну ракету малої дальності. Пуск відбувся з району поблизу Пхеньяна о 22:38 за місцевим часом. Ракета подолала близько 570 км і впала у море.

Як повідомлялося, Японія скликає раду нацбезпеки через пуск ракети КНДР, заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. За його словами, новин про збитки поки що  немає, і зараз влада чекає детального звіту про інцидент. 

Україна рішуче засудила ракетні випробування, проведені напередодні КНДР і закликала посилити тиск на Пхеньян.

Читайте також: Нова ракета, запущена КНДР, могла б долетіти до США – віце-міністр оборони Японії
Теги: Північна Корея ракета Велика сімка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США різко відреагували на новий ракетний запуск у КНДР
США різко відреагували на новий ракетний запуск у КНДР
22 листопада, 01:30
КНДР повідомила, коли супутник-шпигун розпочне розвідувальну місію
КНДР повідомила, коли супутник-шпигун розпочне розвідувальну місію
23 листопада, 03:57
Люди внаслідок обстрілу РФ не постраждали
Росія завдала ракетного удару по Одещині: є влучання
21 листопада, 19:37
Ворог випустив 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131
Уночі Росія вдарила по Україні ракетами і дронами: деталі атаки
21 листопада, 07:10
Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнення
Ворог вів невдалі штурмові дії на чотирьох напрямках – Генштаб
3 грудня, 07:45
Внаслідок ракетної атаки є четверо постраждалих
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі
8 грудня, 09:04
Атака Північної Кореї проти США призведе до кінця режиму Кім Чен Ина
США повідомили, що станеться, якщо КНДР застосує ядерну зброю
16 грудня, 23:19
Ліквідація наслідків ударів по Дарницькому району столиці
Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах Києва
13 грудня, 06:30
ЗСУ збили ракету Х-59 на Дніпропетровщині
ЗСУ збили ракету Х-59 на Дніпропетровщині
18 грудня, 18:48

Політика

Країни G7 відреагували на запуски ракет КНДР
Країни G7 відреагували на запуски ракет КНДР
США ввели санкції проти міжнародної мережі, що допомагає Ірану виробляти дрони
США ввели санкції проти міжнародної мережі, що допомагає Ірану виробляти дрони
Сунак обговорив із Туском допомогу Україні
Сунак обговорив із Туском допомогу Україні
Швейцарія пом’якшила правила експорту зброї для України
Швейцарія пом’якшила правила експорту зброї для України
Допомога Україні: Сенат США перенесе розгляд питання на січень
Допомога Україні: Сенат США перенесе розгляд питання на січень
Росія почала погрожувати Фінляндії і викликала посла на розмову
Росія почала погрожувати Фінляндії і викликала посла на розмову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
35K
Кабмін готує масштабне нововведення для власників домашніх тварин
19K
Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари
17K
Низькооплачувана робота і бідність: дослідження показало реалії життя українців у Чехії
15K
Франція та Британія зробили заяву щодо допомоги України
15K
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше

Новини

Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Сьогодні, 03:45
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
18 грудня, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
18 грудня, 07:12

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua