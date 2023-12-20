Країни G7 відреагували на запуски ракет КНДР

Представники країн G7 заявили, що безрозсудні дії Північної Кореї мають наштовхнутися на тверду міжнародну відповідь

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) заявили, що міжнародне співтовариство потребує твердої та єдиної відповіді на запуски ракет КНДР. Про це повідомляє Barron's.

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У своїй заяві після запуску найпотужнішої балістичної ракети Пхеньяном представники країн G7 заявили, що неодноразові безрозсудні дії Північної Кореї мають наштовхнутися на швидку, об’єднану та тверду міжнародну відповідь, зокрема Ради безпеки ООН.

Зазначається, що Радбез ООН ухвалив багато резолюцій із закликом до Північної Японії припинити ядерні програми та програми балістичних ракет, відколи країна провела перше ядерне випробування у 2006 році. Однак Китай та Росія, які підтримують Північну Корею, виступили проти подальшого поглиблення санкцій.

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Нагадаємо, у неділю, 17 грудня, Північна Корея запустила в Японське море балістичну ракету малої дальності. Пуск відбувся з району поблизу Пхеньяна о 22:38 за місцевим часом. Ракета подолала близько 570 км і впала у море.

Як повідомлялося, Японія скликає раду нацбезпеки через пуск ракети КНДР, заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. За його словами, новин про збитки поки що немає, і зараз влада чекає детального звіту про інцидент.

Україна рішуче засудила ракетні випробування, проведені напередодні КНДР і закликала посилити тиск на Пхеньян.