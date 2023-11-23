КНДР повідомила, коли супутник-шпигун розпочне розвідувальну місію

Кім Чен Ин вже оглянув перші аерокосмічні знімки військових баз США на Гуамі, які, за вказівкою, надійшли від супутника

Північна Корея заявила, що їх військовий розвідувальний супутник, який був запущений нещодавно, розпочне свою місію у грудні цього року. Про це повідомляє Kyodo.

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Південна Корея підтвердила, що Північна Корея вивела супутник на орбіту, але поки не відомо, чи він працює належним чином.

Також, державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім Чен Ин вже оглянув перші аерокосмічні знімки військових баз США на Гуамі, які, за вказівкою, надійшли від супутника.

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Лідер Північної Кореї заявив, що у їх збройних силах з'явилися «очі», які можуть охоплювати дуже великі відстані.

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.

Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

Адміністрація Сполучених Штатів засудила режим Північної Кореї, який здійснив у вівторок запуск космічного ракетоносія, що дозволило йому просунутися в розробці балістичних технологій.