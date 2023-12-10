США, Японія і Південна Корея запровадили нову ініціативу на тлі загрози з КНДР

Радники з національної безпеки трьох країн зустрілися в Сеулі, коли Пхеньян попередив, що розгорне більше «супутників-шпигунів»

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія погодили в суботу нові ініціативи щодо відповіді на загрози Північної Кореї в кіберпросторі, включаючи зловживання криптовалютою та космічні запуски. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.

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Радники з національної безпеки трьох країн зустрілися в Сеулі, коли Пхеньян попередив, що розгорне більше «супутників-шпигунів».

Салліван сказав, що зустріч була продовженням зобов’язань, викладених на тристоронньому саміті в Кемп-Девіді , організованому президентом Джо Байденом у серпні, де лідери США та їхніх двох ключових азіатських союзників пообіцяли поглибити безпеку та економічну співпрацю.

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«Ми також запустили нові тристоронні ініціативи для протидії загрозам, які надходять з КНДР, від її кіберзлочинності та відмивання грошей у криптовалюті до безрозсудних випробувань в космосі та балістичних ракет», - заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Його японський колега Такео Акіба заявив, що «незаконна кібердіяльність» КНДР стала останнім викликом. Він сказав, що це є для Пхеньяна «джерелом коштів» для розробки ядерних ракет.

Салліван сказав, що країни продовжують виступати за мир, стабільність і свободу судноплавства в Східному і Південно-Китайському морях.

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про плани запустити в найближчий час більше «супутників-шпигунів» для збору інформації про військову діяльність своїх ворогів.

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Нагадаємо, Північна Корея заявила, що їх військовий розвідувальний супутник, який був запущений нещодавно, розпочне свою місію у грудні цього року.

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

До слова, країни «Великої сімки» засудили незаконні запуски балістичних ракет Північної Кореї та її військову співпрацю з Росією.