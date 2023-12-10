Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США, Японія і Південна Корея запровадили нову ініціативу на тлі загрози з КНДР

Діана Гасюк
glavcom.ua
США, Японія і Південна Корея запровадили нову ініціативу на тлі загрози з КНДР
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван
фото з відкритих джерел

Радники з національної безпеки трьох країн зустрілися в Сеулі, коли Пхеньян попередив, що розгорне більше «супутників-шпигунів»

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія погодили в суботу нові ініціативи щодо відповіді на загрози Північної Кореї в кіберпросторі, включаючи зловживання криптовалютою та космічні запуски. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.

Радники з національної безпеки трьох країн зустрілися в Сеулі, коли Пхеньян попередив, що розгорне більше «супутників-шпигунів».

Салліван сказав, що зустріч була продовженням зобов’язань, викладених на тристоронньому саміті в Кемп-Девіді , організованому президентом Джо Байденом у серпні, де лідери США та їхніх двох ключових азіатських союзників пообіцяли поглибити безпеку та економічну співпрацю.

«Ми також запустили нові тристоронні ініціативи для протидії загрозам, які надходять з КНДР, від її кіберзлочинності та відмивання грошей у криптовалюті до безрозсудних випробувань в космосі та балістичних ракет», - заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Його японський колега Такео Акіба заявив, що «незаконна кібердіяльність» КНДР стала останнім викликом. Він сказав, що це є для Пхеньяна «джерелом коштів» для розробки ядерних ракет.

Салліван сказав, що країни продовжують виступати за мир, стабільність і свободу судноплавства в Східному і Південно-Китайському морях.

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про плани запустити в найближчий час більше «супутників-шпигунів» для збору інформації про військову діяльність своїх ворогів.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що їх військовий розвідувальний супутник, який був запущений нещодавно, розпочне свою місію у грудні цього року.

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

До слова, країни «Великої сімки» засудили незаконні запуски балістичних ракет Північної Кореї та її військову співпрацю з Росією. 

Теги: США Північна Корея Японія Південна Корея

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони США Ллойд Остін
США вдарили по військових іранських об'єктах на сході Сирії
13 листопада, 02:16
Допомога для палестинців чи українців? США провели всенаціональне опитування
Допомога для палестинців чи українців? США провели всенаціональне опитування
23 листопада, 01:51
Координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі
Кірбі пояснив наслідки відмови від підтримки України
7 грудня, 07:25
За останню добу не було зафіксовано жодного нападу на війська США
Атаки бойовиків на бази США в Іраку й Сирії. Пентагон назвав кількість поранених
8 грудня, 07:51
Reuters: США прагнуть відновити військові переговори з Китаєм
Reuters: США прагнуть відновити військові переговори з Китаєм
Вчора, 05:46
Невідомий безпілотник був збитий есмінцем Carney
Американський корабель збив невідомий безпілотник у Червоному морі
30 листопада, 03:26
У Південній Кореї спалахнув протест через заборону собачого мʼяса
У Південній Кореї спалахнув протест через заборону собачого мʼяса
30 листопада, 20:36
Без додаткового фінансування міноборони США може незабаром досягти межі, за якою не зможе підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки 
Пентагон повідомив, скільки ще має коштів на допомогу для ЗСУ
6 грудня, 15:06
Білий дім публічно попередив, що до кінця року у нього закінчаться гроші для України
Республіканці будуть домовлятися про допомогу Україні напряму з Байденом – Politico
8 грудня, 21:40

Соціум

США, Японія і Південна Корея запровадили нову ініціативу на тлі загрози з КНДР
США, Японія і Південна Корея запровадили нову ініціативу на тлі загрози з КНДР
ЦАХАЛ підтвердив капітуляцію багатьох членів ХАМАС
ЦАХАЛ підтвердив капітуляцію багатьох членів ХАМАС
Генеральний інспектор Бундесверу припускає, що Німеччині доведеться вести оборонну війну
Генеральний інспектор Бундесверу припускає, що Німеччині доведеться вести оборонну війну
Хусити погрожують атакувати всі судна, які прямують до Ізраїлю
Хусити погрожують атакувати всі судна, які прямують до Ізраїлю
Reuters: Держдеп США надав Ізраїлю снаряди без схвалення Конгресу
Reuters: Держдеп США надав Ізраїлю снаряди без схвалення Конгресу
Трамп чи Байден? Опитування показало, хто лідирує у рейтингу політичних симпатій американців
Трамп чи Байден? Опитування показало, хто лідирує у рейтингу політичних симпатій американців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Архітектор назвав ще одну станцію метро Києва, де може статися аварія
15K
Хто підірвав Байкало-Амурську магістраль? Росія оголосила ім'я диверсанта
9248
Хто має право на грошову допомогу в разі загибелі військового? Ухвалено закон
9073
Генерал розповів, коли ЗСУ знову зможуть піти у наступ
8341
Син Трампа зробив скандальну заяву про війну в Україні
7587
Пам'ять про Героя, чи його образа

Новини

Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
Вчора, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
8 грудня, 07:21

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua