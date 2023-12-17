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Північна Корея запустила балістичну ракету в Японське море

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Північна Корея запустила балістичну ракету в Японське море
КНДР знову запустила ракету малої дальності
фото: Yonhap

Ракета подолала близько 570 кілометрів, перш ніж впасти в море

У неділю, 17 грудня, Північна Корея запустила в Японське море балістичну ракету малої дальності. Про це повідомляє Yonhap.

Після перших звісток про пуски були припущення, що це міжконтинентальна балістична ракета, оскільки у Сеулі прогнозували такий пуск протягом цього місяця.

Згодом Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що це була балістична ракета малої дальності.

Пуск відбувся з району поблизу Пхеньяна о 22:38 за місцевим часом. Ракета подолала близько 570 км і впала у море.

Повідомляється, що пуск співпав із датою смерті попереднього лідера КНДР Кім Чен Іра. 

Перед цим КНДР запускала балістичну ракету 22 листопада. У Сеулі вважають цей пуск невдалим. 

Нагадаємо, Північна Корея заявила про плани запустити в найближчий час більше «супутників-шпигунів» для збору інформації про військову діяльність своїх ворогів. 

Як повідомлялося раніше, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

До слова, Сполучені Штати попередили Північну Корею, що застосування нею ядерної зброї проти США або їхніх союзників призведе до кінця режиму Кім Чен Ина.

Теги: Північна Корея ракета озброєння балістичні ракети

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