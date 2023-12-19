Україна відреагувала на ракетні випробування КНДР

Україна підтримує зусилля партнерів щодо посилення тиску на Пхеньян задля дотримання міжнародного порядку

Україна рішуче засудила ракетні випробування, проведені напередодні КНДР і закликала посилити тиск на Пхеньян. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

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«Здійснений 18 грудня 2023 року запуск міжконтинентальної балістичної ракети є черговим свідченням систематичного ігнорування північнокорейським режимом відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН стосовно ядерної та ракетної програм КНДР», – йдеться у повідомленні.

Також Україна підтримує зусилля партнерів щодо посилення тиску на Пхеньян задля дотримання міжнародного порядку та припинення дій, що можуть призвести до подальшого загострення безпекової ситуації на Корейському півострові та світі у цілому.

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«Рішуча реакція має слідувати і щодо дій тих країн, насамперед РФ, які у порушення міжнародних зобов'язань надають сприяння розвитку північнокорейських ядерної та ракетної програм і продовжують заборонену співпрацю з КНДР», – додали у відомстві.

Раніше КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії. У японському Міністерстві оборони зазначили, що об'єкт продовжував політ понад 12 хвилин після запуску, що є доказом великої дальності. За їхніми словами, це вже другий пуск з боку КНДР за останню добу – приблизно на день раніше Пхеньян також здійснив запуск ракети, яка пролетіла близько 400 км при максимальній висоті польоту 50 км, після чого впала в Японське море на схід від Корейського півострова.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що поки що повідомлень про збитки немає, зараз влада чекає детального звіту про інцидент. Після цього буде скликано пораду нацбезпеки з приводу того, що сталося.

Раніше Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Про це повідомляє Reuters.За повідомленням державного інформаційного агентства Північної Кореї, супутник «Маліген-1» був виведений на орбіту за допомогою ракети «Чолліма-1», запущеної з космодрому Сохе.

Зазначається, що Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.