Росія погрожує зупинити «Північний потік-1»

Росія продовжує маніпулювати газом у відносинах з Європою

Москва вперше відкрито погрожує припинити постачання природного газу по газопроводу «Північний потік-1» через Балтійське море, який є важливим для газопостачання Німеччини. Про це повідомляє, зокрема, ZDF.

Віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що Росія має повне право прийняти «дзеркально справедливе» рішення щодо зупинки сертифікації газогону «Північний потік-2» і ввести ембарго на прокачування газу по газопроводу «Північний потік-1». На цей час, за його словами, газопровід використовується максимально, тобто на 100%.

«Але ми ще не прийняли такого рішення. Ніхто не виграє», – уточнив Новак.

Він також попередив, що «українські націоналісти» можуть атакувати систему газопроводу під час бойових дій.

Новак ще й обвинуватив європейських політиків у тому, що вони своїми заявами про відмову в майбутньому від російських енергоносіїв «перегрівають ціни» на них. Водночас він налякав європейців і американців нафтою по $300 за барель і заявив, що Росія знайде куди продавати свої нафту та газ.

Нагадаємо, Палата представників США вивчає можливість заборони імпорту російської нафти.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що, незважаючи на заклики, Європа не зупинить закупівлю та споживання російського газу та нафти.

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