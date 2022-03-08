  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Росія погрожує зупинити «Північний потік-1»

    Припинення роботи газопровода може вплинути на німецьких споживачів - Росія погрожує зупинити «Північний потік-1»
    Припинення роботи газопровода може вплинути на німецьких споживачів
    фото з відкритих джерел

    Росія продовжує маніпулювати газом у відносинах з Європою

    Москва вперше відкрито погрожує припинити постачання природного газу по газопроводу «Північний потік-1» через Балтійське море, який є важливим для газопостачання Німеччини. Про це повідомляє, зокрема, ZDF.

    Віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що Росія має повне право прийняти «дзеркально справедливе» рішення щодо зупинки сертифікації газогону «Північний потік-2» і ввести ембарго на прокачування газу по газопроводу «Північний потік-1». На цей час, за його словами, газопровід використовується максимально, тобто на 100%.

    «Але ми ще не прийняли такого рішення. Ніхто не виграє», – уточнив Новак.

    Він також попередив, що «українські націоналісти» можуть атакувати систему газопроводу під час бойових дій.

    Новак ще й обвинуватив європейських політиків у тому, що вони своїми заявами про відмову в майбутньому від російських енергоносіїв «перегрівають ціни» на них. Водночас він налякав європейців і американців нафтою по $300 за барель і заявив, що Росія знайде куди продавати свої нафту та газ.

    Нагадаємо, Палата представників США вивчає можливість заборони імпорту російської нафти.

    Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що, незважаючи на заклики, Європа не зупинить закупівлю та споживання російського газу та нафти.

    Читайте також:
    Теги: Росія газ Німеччина Європа ціни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія погрожує зупинити «Північний потік-1»