Пєсков влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії

Речник російського диктатора заявив, що рішення Норвегії не залишиться без відповіді

Норвегія обмежує в’їзд росіянам – до країни не пустять тих громадян Росії, котрі приїжджають з туристичною та «іншою метою не першочергової необхідності». Спікер кремлівського диктатора Дмитро Пєсков влаштував з цього приводу істерику та назвав рішення норвезького уряду «дискримінаційним».

«Безумовно, подібні рішення не можуть залишатися без відповіді. Звичайно ж, рішення виключно дискримінаційні, ми не приймаємо подібних рішень», − заявив він.

За словами Пєскова, уряд Норвегії обрав шлях погіршення двосторонніх російсько-норвезьких відносин. Речник диктатора наголосив, що відносини між країнами останнім часом не є якісними, та додав, що в цьому нібито винна не Росія.

Нагадаємо, заборона на в’їзд до Норвегії стосується як громадян Росії, які встигли отримати норвезьку туристичну візу (їх фактично перестали видавати 2022 року), так і власників візи, виданої іншою країною Шенгенської угоди. В уряді країни зазначили, що зроблять винятки лише для тих громадян Росії, які їдуть у гості до батьків, подружжя чи дітей, які мешкають у Норвегії, а також тим росіянам, які їдуть з метою роботи чи навчання в Норвегії.

До слова, із 3 жовтня Норвегія вводить заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами, але є винятки. «Норвегія разом із союзниками та однодумцями реагує на жорстоку загарбницьку війну, яку Росія веде проти України. Важливо, щоб санкції були ефективними, щоб ми запобігли якомога більшим доходам, які потрібні російській державі для фінансування війни», – заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Вітфельдт.