У Фінляндії затримали російських студентів, яких підозрюють у порушенні санкцій

Фінський суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту

Трьох громадян Росії підозрюють у експорті товарів подвійного призначення з Фінляндії до іноземних держав. Студенти – двоє 25-річних хлопців та 18-річна дівчина – за рішенням суду перебуватимуть під вартою, поки триває слідство, пише Yle.

Керівник розслідування Кіммо Тууленкарі не надав подробиць у цій справі, лише зазначив, що йдеться про категорії товарів, які (або компоненти яких) можуть використовуватися як у цивільних, так і військових цілях.

«Якщо ми говоримо про продукти розкоші на загальному рівні, то це смартфони, комп’ютери, комп’ютерні комплектуючі, фотоапарати, дрони та інші речі, які є нормальними у повсякденному житті, але які в іншій країні можна використовувати як товари подвійного призначення», – сказав Тууленкарі.

Поліція вважає, що товари вивезено з Фінляндії, оскільки «в країні або країнах призначення на них є попит».

Наразі слідство триває правоохоронці, зокрема, вивчають масштаби здійсненого росіянами незаконного експорту.

Нагадаємо, Європейський Союз має вжити заходів, щоб допомогти Фінляндії зупинити приплив мігрантів із Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

«Ми готуємо власне законодавство, але нам також потрібні заходи ЄС», – сказав глава уряду.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС тісно співпрацює з країнами, звідки родом прибулі до Фінляндії мігранти, і погодилася з позицією Фінляндії.

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До слова, український прапор, що майорів перед мерією фінсько міста Лаппеєнранта, за останній тиждень двічі зазнав вандалізму.

Невідомі обрізали мотузки, на яких тримався прапор, після чого він опинився на землі. Вдруге вже було відрізано мотузки на сусідніх флагштоках, щоб прапор не можна було повісити і туди.

Після цього міська влада звернулася до поліції. Наразі прапор знятий на час ремонту флагштоків.