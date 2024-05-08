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«Конфіскація російських активів відкриває скриньку Пандори» – голова депозитарію Euroclear

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Конфіскація російських активів відкриває скриньку Пандори» – голова депозитарію Euroclear
Очільниця Euroclear висловила свою думку щодо долі заморожених активів РФ
фото із відкритих джерел

Голова Euroclear Валері Урбен: наразі Україна може отримати відсотки від заморожених активів на суму від €2 млрд до €3 млрд на рік, залежно від динаміки відсоткових ставок

Конфіскація заморожених у Євросоюзі активів Росії мала б негативні наслідки для європейської фінансової системи та спровокувала б відхід великих міжнародних інвесторів. Про це в інтерв'ю бельгійському виданню Echo заявила Валері Урбен, нова очільниця розташованого в Бельгії депозитарію Euroclear, де наразі розміщуються заморожені активи країни-агресора.

На її думку, конфіскація заблокованих у Європі російських активів може «відкрити скриньку Пандори» і призвести до падіння довіри інвесторів.

«Таке рішення дуже негативно позначиться не лише на Euroclear, а й на фінансових ринках загалом. Якщо наші клієнти відчувають, що закону більше не дотримуються і що їх активи можуть бути конфісковані, це відкриває скриньку Пандори. Це може призвести до того, що великі міжнародні інвестори відвернуться від Європи», – сказала Валері Урбен. Незважаючи на заклики конфіскувати активи Росії в ЄС, нині у практичній площині обговорюється лише питання використання доходів від цих активів.

Урбен підкреслила, що Euroclear самостійно не ухвалює ніяких рішень щодо російських активів, але депозитарій проводить багато часу в переговорах з європейською та американською владою, щоб пояснити ризики. За її словами, акціонери Euroclear погоджуються з позицією депозитарію про те, що заморожені кошти Росії мають залишитися недоторканними.

Що стосується використання непередбачених доходів щодо цих активів, переговори з Єврокомісією з цього питання просунулися «далеко вперед», рішення очікується у «найближчі тижні», каже Урбен. За її оцінками, йдеться про суму від €2 млрд до €3 млрд на рік, залежно від динаміки відсоткових ставок. Планується, що 87–89% піде на внесок у фонд підтримки України, а кошти, що залишилися, – на оплату витрат, пов'язаних із судовими розглядами.

Урбен розповіла, що на даний момент у Euroclear у російських судах відкрито понад сто справ за позовами від місцевих роздрібних та інституційних інвесторів. Вона додала, що ймовірність того, що депозитарій виграє у розглядах, досить низька.

На запитання, чи російські активи є «тягарем» для Euroclear, Урбен відповіла так: «Це складна річ в управлінні. Більше ста співробітників Euroclear щодня керують цими активами. Ми маємо постійно реагувати на нові тексти, нові санкції, російські контрсанкції. Нам доводиться постійно узгоджувати позиції. Але це є частиною нашої ролі як ринкової інфраструктури».

З початку військових дій в Україні за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько €260 млрд, понад дві третини від них заморожено в ЄС. Більшість цих активів перебувають у Euroclear (Financial Times писала, що йдеться про €191 млрд), який у 2023 році заробив на них близько €4,4 млрд.

Попередниця Урбен на посаді керівника депозитарію Лів Мострі заявила, що після сплати податків прибуток від цих активів у 2023 році склав €3,25 млрд. Вона також попереджала про ризик для фінансової стабільності у разі конфіскації коштів.

У лютому цього року Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо доходів від заморожених в ЄС російських активів, ухваливши враховувати їх окремо та зберігати на спеціальних рахунках. Депозитарії не можуть використовувати їх на власний розсуд.

Єврокомісія та голова євродипломатії Жозеп Боррель наприкінці березня представили країнам Євросоюзу свою пропозицію щодо використання доходів від заморожених активів ЦБ Росії для військової допомоги Україні (близько 3 мільярдів євро на рік). Зокрема, 2024 року Брюссель планує витратити 90% отриманих доходів на постачання Києву зброї. Перші операції із російськими грошима на військову допомогу України Єврокомісія запланувала вже на літо.

Європейський центробанк попереджав, що це може нести репутаційні ризики для європейської валюти у довгостроковій перспективі і закликав «дивитися за межі цього окремого конфлікту» та шукати інші способи фінансування Києва.

Раніше голова мінфіну США розповіла, що є варіанти використання заморожених активів РФ. Повний арешт російських активів на користь України є виправданим, але це лише одна з можливостей. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.За її словами, активи можуть також служити заставою для запозичень на ринку, щоб допомогти Україні.

Читайте також: Україна може отримати доходи від заморожених російських активів за варіантом США
Теги: росія Єврокомісія санкції гроші арешт Брюссель фінансування Україна переговори

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