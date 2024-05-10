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Німецький хімічний гігант хоче позбутись своїх потужностей у Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німецький хімічний гігант хоче позбутись своїх потужностей у Росії
Лакофарбовий завод BASF у Підмосков'ї буде проданий
фото із відкритих джерел

Російська «дочка» німецької хімічної компанії BASF продає завод неподалік Москви

Найбільший у світі хімічний концерн BASF продає свою дочірню компанію в Росії «БАСФ Схід» російському виробнику лакофарбових матеріалів «Лакра Синтез». Сторони отримали дозвіл на завершення угоди від диктатора Володимира Путіна. Про це пишуть росЗМІ. 

Компанію «БАСФ Схід» заснували у 1999 році, і вона займається виробництвом фарб, лаків та аналогічних матеріалів для нанесення покриттів, поліграфічних фарб та мастик.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну BASF оголосила про намір згорнути всю діяльність у Росії та Білорусі, крім виробництва добавок для харчової промисловості. У той час на підприємствах у BASF у цих країнах працювало 684 співробітники. У 2021 році частка Росії та Білорусі в загальному обсязі продажів групи BASF становила близько 1%.

Загалом BASF мала ще щонайменше чотири дочірні компанії в Росії:

  • ТОВ «БАСФ» (торгівля добривами);
  • ТОВ «БАСФ Промислові метали» (торгівля металами у первинних формах);
  • ТОВ «БАСФ Південь» (торгівля насінням);
  • ТОВ "Хеметалл" (торгівля промисловими хімікатами).

ТОВ «БАСФ Промислові метали» ліквідовано у вересні 2023 року, ТОВ «Хеметалл» знаходиться на стадії ліквідації.

Раніше стало відомо, що влада США посилює тиск на Raiffeisen Bank – останній великий іноземний банк, який продовжує працювати в Росії та забезпечує половину всіх зовнішніх платежів російської економіки. 

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Теги: торгівля санкції економіка Німеччина росія

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