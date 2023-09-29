Норвегія заборонила в'їзд автомобілів з російськими номерами

Зареєстровані в Росії легкові автомобілі з дев'ятьма або менше місцями більше не можна ввозити до Норвегії

Із 3 жовтня Норвегія вводить заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами, але є вийнятки. Про це повідомили в уряді Норвегії 29 вересня.

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«Норвегія разом із союзниками та однодумцями реагує на жорстоку загарбницьку війну, яку Росія веде проти України. Важливо, щоб санкції були ефективними, щоб ми запобігли якомога більшим доходам, які потрібні російській державі для фінансування війни», – заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Вітфельдт.

Зареєстровані в Росії легкові автомобілі з дев'ятьма або менше місцями більше не можна ввозити до Норвегії. Однак це положення не поширюється на транспортні засоби з десятьма і більше сидячими місцями. Тому, як і раніше, можна перетинати кордон, наприклад, мікроавтобусами та автобусами через прикордонну станцію Сторског, як це відбувається зараз.

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Норвегія також запроваджує певні винятки. Виняток зроблено для транспортних засобів, що належать громадянам Норвегії або громадянам ЄЕЗ, які постійно проживають в Росії, або членам їхніх сімей.

Виняток також зробили для транспортних засобів, які необхідні з гуманітарних причин, таких як гостра хвороба, смерть або сімейний похорон. Також є винятки для дипломатичних транспортних засобів і транспортних засобів, що належать міжнародним організаціям або державним кур'єрським службам.

«Навіть якщо транспортний засіб підпадає під один з винятків, це не означає, що особам, які перебувають у ньому, автоматично дозволено в'їзд до Норвегії», – уточнили в МЗС Норвегії.

Раніше Фінляндія заборонила в'їзд машинам із російськими номерами 16 вересня. Митниця пообіцяла розгортати такі авто і в тому випадку, якщо вони спробують потрапити до країни через кордон із Норвегією, оскільки це також вважається порушенням санкцій. Автомобілям з російськими номерами, що перебувають у Фінляндії, було наказано залишити республіку до 16 березня 2024 року.

Відповідно до звіту митної служби, за вихідні 16-17 вересня на кордон Суомі прибула 81 машина з РФ, 37 із них у країну не пустили.

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Раніше в'їзд для зареєстрованих у Росії легкових автомобілів заборонили країни Балтії: Естонія, Латвія та Литва. Влада останньої заявила, що такі машини «мають конфіскуватися» відповідно до інтерпретації Єврокомісії про санкції. При цьому на транзит авто через Литву до області Калінінграда і назад обмеження не поширюються.