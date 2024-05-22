Норвегія визнала Палестинську державу: миттєва реакція Ізраїлю

Очікується, що сьогодні про визнання Палестини повідомлять також Іспанія та Ірландія

Прем'єр Норвегії: Війна у Газі «абсолютно чітко» показала, що досягнення миру повинне залежати від палестинського питання

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна визнає палестинську державу: офіційне рішення набере чинності до 28 травня. Про це повідомляє BBC.

Ще напередодні ЗМІ повідомили, що 22 травня Ірландія, Іспанія та Норвегія визнають палестинську державу. Станом на зараз офіційно про визнання повідомила Норвегія. Ірландія та Іспанія нібито планують зробити відповідні заяви протягом 22 травня.

За словами Стьоре, війна у Газі «абсолютно чітко» показала, що досягнення миру повинне залежати від палестинського питання. Він додав. що потрібно створити державу, яка буде «політично згуртованою» та походитиме від палестинської автономії.

Після такого рішення скандинавської країни Ізраїль відкликав своїх послів з Ірландії та Норвегії для «термінових консультацій» через рішення двох країн визнати Палестинську державу.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац підкреслив, що сьогодні надсилає різке послання Ірландії та Норвегії: «Я посилаю Ірландії та Норвегії чіткий і недвозначний сигнал: Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і загрожує його безпеці». Він додав, що якщо Іспанія здійснить свій намір визнати Палестинську державу, аналогічний крок буде зроблено і проти неї.

Згідно з нещодавнім листом до ООН, щонайменше 140 країн світу визнали палестинську державу. Серед них Групи арабських держав в ООН з 22 країн, Організації ісламського співробітництва з 57 країн і Руху неприєднання зі 120 країн. Велика Британія та США належать до країн, які офіційно не визнають Палестинську державу. Ізраїль не визнає палестинську державність, а нинішній ізраїльський уряд виступає проти створення палестинської держави на Західному березі річки Йордан і в Газі. Він стверджує, що така держава буде загрозою для існування Ізраїлю.

Також міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що їм доведеться заарештувати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта на норвезькій території, якщо Міжнародний кримінальний суд видасть відповідний ордер.

Нагадаємо, у п'ятницю Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка надає Палестині більше прав і привілеїв та рекомендує Раді безпеки ООН повторно розглянути питання про членство країни в ООН.

До слова, Організація об'єднаних націй у листопаді 2023 року проголосувала за визнання незаконними ізраїльських поселень на окупованих територіях Палестини. Так, ізраїльські поселення на окупованих територіях Палестини, включаючи Східний Аль-Кудс (Єрусалим) та окуповані Голанські висоти, вважаються незаконними.