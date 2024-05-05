Білий дім: Допомога США допоможе Україні здійснити контрнаступ у 2025 році

Салліван заявив, що з новою допомогою Україна матиме можливість «утримувати лінію» впродовж 2024 року

Отримання нової допомоги дозволяє Києву планувати власний наступ на позиції ворога

Україна планує розпочати новий контрнаступ на позиції російських загарбників у 2025 році, щоб «утримати Кремль від отримання додаткових переваг». Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Financial Times.

Видання зазначає: Салліван сказав, що він все ще очікує «російських успіхів у найближчий період» на полі бою, незважаючи на новий пакет допомоги США, схвалений минулого місяця, тому що ви не можна миттєво «перемкнути вимикач».

Водночас Салліван заявив, що з новою допомогою Україна матиме можливість «утримувати лінію» впродовж 2024 року і «гарантувати, що Україна зможе протистояти російській атаці». Він додав, що Україна планує «рухатися вперед і повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї».

Нагадаємо, допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року. Про це на брифінгу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«Я дійсно очікую, що з тією кількістю ресурсів, які ми маємо зараз, ми можемо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, впродовж 2024 року», – сказав він.

Коментуючи схвалення додаткового фінансування для союзників США, зокрема для України, Салліван визнав, що на цей процес пішло «надто багато» часу.