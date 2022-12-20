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Побачив нові загрози? Путін посилить контроль над суспільством і кордоном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Побачив нові загрози? Путін посилить контроль над суспільством і кордоном
фото з відкритих джерел

Лідер РФ доручив ФСБ максимально «задіяти оперативний, технічний і кадровий потенціал»

Російський диктатор Володимир Путін побачив нові загрози для Росії у світі і наказав Федеральній службі безпеки посилити спостереження за російським суспільством та кордонами країни. Про це йдеться у відеозверненні Путіна з нагоди Дня служби безпеки.

Лідер країни-агресорки сказав, що «поява нових загроз» збільшує потребу в активізації розвідувальної діяльності.

«Будь-які спроби його (кордону, - ред) порушення необхідно швидко та ефективно присікати всіма силами та засобами, які є в нашому розпорядженні, у тому числі мобільними підрозділами та спецназом», - заявив Путін.

Він також доручив ФСБ максимально «задіяти оперативний, технічний і кадровий потенціал» для посилення контролю над суспільством.

Нагадаємо, за повідомленням американського Інституту вивчення війни (ISW), президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі в Мінську 19 грудня, ймовірно, відвернув спробу президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші поступки щодо інтеграції з РФ. 

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Теги: Білорусь диктатор президент путін війна ФСБ

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