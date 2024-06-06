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Політичний поворот: Китай неочікувано заговорив про співпрацю з Україною

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Політичний поворот: Китай неочікувано заговорив про співпрацю з Україною
Китай оголосив про намір розвивати співпрацю з Україною
фото із відкритих джерел

МЗС Китаю: Пекін готовий до розвитку співробітництва з Україною в усіх сферах

Уряд Китаю готовий розвивати партнерські відносини з Україною в усіх галузях, передає пресслужба МЗС КНР заяву заступника голови відомства Сунь Вейдуна. За його словами, співпраця між Пекіном та Києвом не припиняється протягом 32 років.

«Китай готовий працювати з Україною для реалізації важливого консенсусу, досягнутого главами двох держав, продовження прекрасних традицій взаємної поваги та щирості», – наголосив китайський дипломат. Як уточнив Вейдун у рамках зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою, Пекін має намір і надалі захищати дружні стосунки з Києвом. Сторони також обмінялися думками щодо війни в Україні.

Нагадаємо, китайська влада відхилила запрошення взяти участь у швейцарській конференції щодо України, оскільки не було виконано необхідних для цього умов. Про це пише агентство Reuters. За інформацією видання, відмова КНР бути присутніми на форумі безпосередньо пов'язана з відсутністю російської делегації на заході. За словами трьох джерел, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було дотримано умов для їхньої участі, включаючи участь як Росії, так і України.

Утім, участь представника КНР у Саміті миру могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні. Так Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви глави МЗС Китаю Ван Ї щодо нового «мирного плану» стосовно завершення російсько-української війни.

 «Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир. Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт», – йдеться у повідомленні.

Українське дипломатичне відомство зауважило, що участь у Саміті миру високого представника КНР «могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності».

Читайте також: Мирний саміт: чи стане Україна центром нового геополітичного розколу?
Теги: саміт Китай Україна влада запрошення

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