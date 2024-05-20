Ходорковський працює на Путіна? Російський опозиціонер спровокував хвилю критики

На думку голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, Ходорковський демонструє стандартну поведінку як російських, так і білоруських опозиціонерів за кордоном

Російський опозиційний політичний діяч Михайло Ходорковський зробив заяву про те, що «Захід і Україна фактично програли війну Росії», чим викликав хвилю критики і справедливого обурення з боку українців.

Так, на думку голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, Ходорковський цією заявою демонструє стандартну поведінку як російських, так і білоруських опозиціонерів за кордоном і відпрацьовує російські наративи.

«Нам всім слід розуміти, що такі заяви – це про переговори та про визнання окупованих Росією територій частиною РФ. Просування в Європі Корейського сценарію, внаслідок реалізації якого окуповані території залишаться за Росією. Все це – ще й напередодні Саміту миру, на якому будуть присутні десятки лідерів різних держав», – зауважив Лукашук.

На думку голови Дніпропетровської обласної ради, Ходорковський демонструє стандартну поведінку як російських, так і білоруських опозиціонерів за кордоном. «Вони нібито й опозиціонери, але щойно настає важливий момент – починають відпрацьовувати наративи своїх режимів», – зазначив він.

Лукашук звернув увагу, що цю заяву Ходорковського почали «качати» російські медіа та проросійські телеграм-канали, синхронно подаючи її зі знаковими та вже визначеними висновками. «Так, без допомоги Заходу Україні буде дуже складно перемогти. Від цієї підтримки залежить ситуація на фронті і фінал війни. Проте наша перемога – це спільний інтерес, тому Захід має стати сміливішим і більше допомагати Україні», – додав голова Дніпропетровської обласної ради.

Лукашук вважає, що Ходорковський відпрацьовує російські наративи. «Ми всі памʼятаємо, що якби все було так просто і якби світ був чорно-білим, тоді ще у 2022-му було б реалізовано сценарій «Україна за три дні». Тому більше оптимізму і віри в свою державу», – резюмував Лукашук.

Адвокат Станіслав Ліфлянчик назвав Ходорковського «звичайним інтернет-ехспертом, яких тут (у соцмережах – «Главком») дуже багато».

«У 2022 році Ходорковський просив пробачення, заявляючи, шо Україна вже виграла цю війну, а Росія програла. В той момент він і багато інших опозиционерів Росії виступили з публічними промовами в осудження війни. І в мене була думка, що то вони так консолідуються, щоб підтримати нас по-справжньому і нанести нищівного удару по російській владі всередені країни. Тепер Михайло каже деаметрально протилежне, опираючись на інформацію, яку можна знайти у загальному доступі. Іншими словами, звичайний інтернет-експерт, яких тут дуже багато», – написав Ліфлянчик.

Україні, аби вижити та перемогти, потрібні асиметричні відповіді агресору, введення безконтактної війни. Так прокоментував скандальну заяву Ходорковського український політик Олександр Ковтуненко.

«Так, Кремль вміє воювати та колонізувати десятиліттями. Так, Кремль відновлює Росію в кордонах Російської Імперії до 1914 року. Україні, аби вижити та перемогти, потрібні асиметричні відповіді агресору, введення безконтактної війни, а саме 2500 ракет «Tомагавок» та 2 000 000 дронів на рік», – заявив він.

На його думку, це озброєння необхідне для того, аби «вирвати зуби Путіну», знищити всі засоби доставки, всі пускові установки, засоби виробництва, місця збереження зброї та комунікаційні центри.

«Безконтактні технології ведення війни. Економічний потенціал країн, зібраних у Рамштайні Білим домом – це 70% Світової економіки», – зауважив політик.

Ковтуненко переконаний, що Україні і світові необхідно працювати у напрямку збільшення оборонного ресурсу. «Війна стінка на стінку, про яку говорить Ходорковський, нас просто зітре, за 5-ть років ми Україна та українці втратимо до 70% чоловічого населення. Звісно, як не будемо готові виробляти ракети та дрони, та нищити їх в логові ворога», – резюмував він.

Нагадаємо, російський опозиціонер та політемігрант Михайло Ходорковський виступив зі звинуваченням на адресу країн Заходу в недостатній ресурсній підтримці України, що вимушена протистояти переважаючій армії та економіці РФ. «Українських друзів прошу закрити вуха. Але я собі це дозволю. Ви вже мене вибачте. Панове, ви фактично програли війну. Ми її програли», – сказав Ходорковський на конференції Антивоєнного комітету Росіії, що відбулася у Берліні (ФРН) 16-17 травня 2024 року.

Раніше Ходорковський заявляв, що головна вразливість авторитарних режимів у тому, що вони не проводять чесних виборів. Якщо ж росіяни повірять, що більшість людей насправді не голосують за Путіна, все у державі «перевернеться за один день».

До слова, російські політики, активісти та журналісти, які втекли з Росії через диктаторський режим Путіна, підписали в Берліні декларацію із засудженням війни проти України та злочинного режиму Путіна. Текст декларації опублікував російський опозиціонер Михайло Ходорковський.