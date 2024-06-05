Зеленський прибув до Катару

Зеленський наголосив, що Катар стане «одним із голосів Близького Сходу» на Глобальному саміту миру

Президент України Володимир Зеленський проведе переговори в Катарі з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Про це очільник нашої держави повідомив у Telegram.

«Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного», – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому «одним із голосів Близького Сходу» за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.

Крім того, Зеленський та емір Катару обговорять низку двосторонніх економічних і безпекових питань.

Нагадаємо, Швейцарія 15-16 червня прийматиме Саміт миру поблизу центрального міста Люцерн, який, як вона сподівається, прокладе шлях до майбутнього мирного процесу після російського вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, Росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру та шантажем схиляє до цього інші країни. Натомість речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін ніколи не «роздмухував вогонь і не підживлював полум'я» російсько-української війни.

До слова, після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії.

Раніше Зеленський заявив, що Україна вже готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити саміт миру, який розпочнеться за два тижні.