Вибухи у Криму та Путін у Китаї. Головне за ніч

Путін у ніч проти 16 травня прибув до Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську

Бої на Харківщині тривають, Путін із офіційним візитом вирушив до Китаю, а у Севастополі було неспокійно. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 травня, щоб ви були в курсі подій.

У Криму лунала тривога – було чутно вибухи у Севастополі

Сигнал повітряної тривоги лунав увечері середи, 15 травня, в окупованому Севастополі. Про це повідомив окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв. За словами Развожаєва, у Севастополі нібито працює російська ППО. А всі екстрені служби приведені в стан бойової готовності.

Развожаєв уже традиційно заявив про збиття повітряних цілей над півостровом.

Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа. Однак офіційно наразі підтверджень немає.

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування противника в глибину нашої країни, зриві виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та частиною Харківської областей. Таку оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 23:00 передає Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна – Липці, Лукянці – Слобожанське, Пильна – Слобожанське, Муром – Стариця.

Бої ще тривають на напрямках Глибоке – Липці, Лукʼянці – Слобожанське, Пильна – Слобожанське, Муром – Стариця, Плетенівка – Вовчанськ. Втрат позицій нашими підрозділами не допущено.

Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем.

Зеленський розповів, чому відклав усі закордонні візити

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та поінформував його щодо ситуації на фронті та спроб Росії розширити війну. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

«Уся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі закордонні візити», – наголосив глава держави.

Він додав, що сторони докладно обговорили Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру.

«Я вдячний прем'єр-міністрові Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру», – ідеться у повідомленні.

Путін прилетів у Китай

Російський диктатор Володимир Путін у ніч проти 16 травня прибув до китайського Пекіна на запрошення свого колеги Сі Цзіньпіна. Путін пробуде у КНР два дні. Про це повідомили у Кремлі. Низка авторитетних видань додала, що новопризначений міністр оборони Андрій Бєлоусов, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, новий секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков прибули до Китаю разом з російським диктатором.

Ушаков неформально повідомив, що лідери двох країн проведуть переговори, де обговорять питання України, Азії, енергетики та торгівлі.

Також Путін відвідає Харбін на північному сході Китаю. «Найбільше руське місто КНР» відомо перш за все як перевалочний пункт для обходу західних санкцій щодо Росії.

США зробили різку заяву про роль Пекіна у війні проти України

Адміністрація США висловила жорстку позицію щодо дій Китаю, який забезпечує підтримку російського військово-промислового комплексу для підживлення агресивної війни Кремля в Україні. Про це заявила у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

«Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України», – підкреслила Жан-П’єр.

Таким чином вона прокоментувала запитання щодо взаємодії РФ і Китаю, а також запланованої зустрічі лідерів двох країн цього тижня.

Речниця Білого дому також наголосила, що цю позицію підтримують інші країни Заходу.