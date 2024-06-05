МЗС України прокоментувало заяви щодо китайського «мирного плану»

Всі, хто щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати над успішним проведенням Саміту миру у Швейцарії

Участь представника КНР у Саміті миру могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні. Так Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви глави МЗС Китаю Ван Ї щодо нового «мирного плану» стосовно завершення російсько-української війни.

«Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир. Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт», – йдеться у повідомленні.

Українське дипломатичне відомство зауважило, що участь у Саміті миру високого представника КНР «могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності».

«На тлі чотирьох самітів між Китаєм та державою-агресором Росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю», – наголосили в МЗС.

Відповідна заява української сторони з'явилася на тлі того, що Китай натякає на відсутність своїх представників на Саміті миру у Швейцарії через те, що на конференцію не запросили представників Росії.

«Саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру Президента України Володимира Зеленського», – зазначило МЗС України.

Нагадаємо, глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що план щодо врегулювання війни в Україні, який у кінці травня представили Китай і Бразилія у спільній заяві, підтримали вже понад два десятки країн. Про це пише Bloomberg.

За словами Ван Ї, 26 країн підтримали «мирний план», а також погодилися приєднатися чи шукають шляхи приєднання до «спільного розуміння», яких досягли Бразилія і Китай. Всього 45 країн дали позитивний відгук цим ідеям. Глава МЗС Китаю також стверджує, що Росія та Україна «підтвердили більшу частину змісту» принципів політичного рішення, викладених Китаєм та Бразилією у спільній заяві у травні 2024 року.

Як повідомлялося, Бразилія та Китай закликають до проведення міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Китаю після зустрічі у Пекіні між міністром закордонних справ Китаю Ван Ї та головним радником із закордонних справ президента Бразилії.