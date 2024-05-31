Що очікувати Україні від літнього саміту НАТО? Блінкен відповів

Блінкен зазначив, що на саміті буде оголошено про надання широкого пакету допомоги Україні.

Ентоні Блінкен розповів, що на саміті буде оголошено про надання широкого пакета допомоги Україні

У липні у США відбудеться саміт НАТО, під час якого союзники зроблять чіткі кроки, щоб наблизити вступ України в Альянс. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у Празі, пише Голос Америки.

«На саміті ми зробимо конкретні кроки, щоб наблизити Україну до НАТО і переконатись, що існує місток до членства, сильний та добре освітлений», – наголосив Блінкен.

Держсекретар додав, що Альянс посилить інтеграцію України

«НАТО допоможе збудувати українські сили майбутнього, які можуть ефективно відбивати агресію і захищатись за потреби», – сказав державний секретар США.

Ентоні Блінкен розповів, що на саміті буде оголошено про надання широкого пакета допомоги Україні, який посилить співпрацю НАТО й допомогу Україні. Він також уточнив, що «32 країни ведуть переговори про двосторонні безпекові угоди з Україною». Очікується, що до липня їх буде ще більше.

Нагадаємо, що раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що майбутнє України – у Північноатлантичному оборонному альянсі і це не підлягає обговоренню. Салліван підкреслив, що Захід прагне продовжувати посилювати санкції, послаблюючи оборонно-промислову базу Росії, послаблюючи її здатність виробляти передові технології.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна дуже багато отримала від нещодавнього саміту НАТО у Вільнюсі, а наступний саміт, який проходитиме у США, буде для нас переможним.