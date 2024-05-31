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Що очікувати Україні від літнього саміту НАТО? Блінкен відповів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Що очікувати Україні від літнього саміту НАТО? Блінкен відповів
Блінкен зазначив, що на саміті буде оголошено про надання широкого пакету допомоги Україні.
фото з відкритих джерел

Ентоні Блінкен розповів, що на саміті буде оголошено про надання широкого пакета допомоги Україні

У липні у США відбудеться саміт НАТО, під час якого союзники зроблять чіткі кроки, щоб наблизити вступ України в Альянс. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у Празі, пише Голос Америки.

«На саміті ми зробимо конкретні кроки, щоб наблизити Україну до НАТО і переконатись, що існує місток до членства, сильний та добре освітлений», – наголосив Блінкен.

Держсекретар додав, що Альянс посилить інтеграцію України

«НАТО допоможе збудувати українські сили майбутнього, які можуть ефективно відбивати агресію і захищатись за потреби», – сказав державний секретар США.

Ентоні Блінкен розповів, що на саміті буде оголошено про надання широкого пакета допомоги Україні, який посилить співпрацю НАТО й допомогу Україні. Він також уточнив, що «32 країни ведуть переговори про двосторонні безпекові угоди з Україною». Очікується, що до липня їх буде ще більше.

Нагадаємо, що раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що майбутнє України – у Північноатлантичному оборонному альянсі і це не підлягає обговоренню. Салліван підкреслив, що Захід прагне продовжувати посилювати санкції, послаблюючи оборонно-промислову базу Росії, послаблюючи її здатність виробляти передові технології.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна дуже багато отримала від нещодавнього саміту НАТО у Вільнюсі, а наступний саміт, який проходитиме у США, буде для нас переможним. 

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Теги: НАТО саміт війна гуманітарна допомога Україна Ентоні Блінкен військова допомога

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