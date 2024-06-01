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У Запоріжжі пролунали вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Запоріжжі пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога

У ніч проти 1 червня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це о 03:03 повідомили кореспонденти Суспільного.

Карта повітряних тривог нараз має такий вигляд:

У Запоріжжі пролунали вибухи фото 1

Повітряні сили ЗСУ зазначали, що повітряна тривога в південних та центральних областях пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 червня у Вінниці під час повітряної тривоги було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2024 року
Теги: безпілотник тривога Повітряні сили ЗСУ вибух Україна росія окупанти ракета ракетна атака Запоріжжя

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