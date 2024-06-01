У Запоріжжі пролунали вибухи

Наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога

У ніч проти 1 червня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це о 03:03 повідомили кореспонденти Суспільного.

Карта повітряних тривог нараз має такий вигляд:

Повітряні сили ЗСУ зазначали, що повітряна тривога в південних та центральних областях пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 червня у Вінниці під час повітряної тривоги було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО.